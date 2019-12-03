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Fransa’da şüpheli araç alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lille şehrinde ihbar sonucu bir araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle geniş bir alanın tahliye edildiği belirtildi.Fransa’nın Lille şehrinde bulunan Rue de l’Hopital-Militaire hastanesinin yakınındaki araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle hastane çevresinin boşaltıldığı belirtildi.

Fransa’nın Lille şehrinde ihbar sonucu bir araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle geniş bir alanın tahliye edildiği belirtildi.
Fransa’nın Lille şehrinde bulunan Rue de l’Hopital-Militaire hastanesinin yakınındaki araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle hastane çevresinin boşaltıldığı belirtildi. Polis, aldığı ihbar sonucu başlattığı operasyon kapsamında araçta 2 küçük ve 1 büyük gaz bombası kapsülleri, batarya kabloları, küçük inşaat kabloları bulunduğu belirtildi.
Polisin şüpheli araca ilişkin soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.

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