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Fransa'da terör kurbanları müzesi kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör kurbanları anıt müzesinin kurulacağını duyurdu

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör kurbanları için bir anıt müzenin kurulacağını açıkladı.

Macron, Fransa Terörizm Kurbanları Derneği ve Terör Saldırıları ve Kaza Kurbanları Ulusal Federasyonu'nun, başkent Paris'in Invalides meydanında düzenlendiği terör kurbanlarını anma töreninde bir konuşma yaptı.

Ülkede terör kurbanları anıt müzesinin kurulacağını duyuran Macron, terörle daha etkili mücadelede edeceklerini vurguladı.

Macron, Fransa'da terör mağdurlarını anmak için ulusal bir gün de ilan etmeye karar verdiğini söyledi.

Bu günü terör kurbanlarına yönelik çalışmalar yapan derneklerle belirleyeceklerini kaydeden Macron, terör kurbanlarını desteklemeye yönelik yapılan çalışmaların artacağını, bunun için yıl sonuna kadar Ulusal Kaynak ve Dayanıklılık Merkezi'nin kurulacağını belirtti.

Fransa'daki terör saldırılarında 2015'ten bu yana 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım 2017'de kaldırılmıştı. OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti.

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