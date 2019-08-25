Fransa’dan Amazonlar için uluslararası fon önerisi

Fransa hükümeti, Brezilya’daki Amazon ormanlarında çıkan yangınlar için yeni bir uluslararası fon kurulmasını önerdi. Fransa’dan Brezilya’daki Amazon ormanlarındaki yangınlar için yeni bir uluslararası fon kurulması önerisi geldi. Fransa Denizaşırı Ülkeler Bakanı Annick Girardin’ın sunduğu öneride, Brezilya Ulusal Kalkınma Bankası’nın (BNDES) büyük yangınlar karşısında mevcut fon yönetiminin başarısızlığına dikkat çekildi. Girardin, kurulacak fon yönetiminin devletlere bağlı kalmaksızın yerel aktörlere yangını engellemeye ve yeniden ağaçlandırmaya yönelik doğrudan somut bir şekilde mücadele eylemlerine tahsis edilebileceğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Biarritz kentinde düzenlenen G-7 Zirvesi’nde liderlerin Amazon’daki yangınlardan etkilenen ülkelere mümkün olduğunca çabuk yardım edilmesine karar verdiğini açıkladı. 2008’de oluşturulan Amazon fonuna katkı sağlayan ana aktörler arasında yer alan Norveç ve Almanya, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun politikaları nedeniyle ödemeleri askıya aldıklarını açıklamıştı.

Bin 633 yeni yangın daha çıktı

Öte yandan Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), yarısı Brezilya’nın Amazon bölgesini etkileyen bin 663 yeni yangın tespit etti. Resmi rakamlara göre Brezilya’da bu yılın başından bu yana 78 bin 383 orman yangını çıktı. Bu rakam 2013 yılından bu yana rekor seviyeye ulaştı. Amazonlar’da son yıllarda 550 bin kilometreden fazla yağmur ormanının kaybolduğu, sadece geçen Temmuz ayında 2 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın kaybolduğu bildirildi.

Ülkenin Amazon bölgesinde yer alan Par, Rondônia, Roraima, Tocantns, Acre ve Mato Grosso eyaletleri ise yangınları söndürmek için askeri yardım talep etti.

