Fransa'nın Lyon kentinde Ortodoks rahibe silahlı saldırı

Fransa'nın güneyindeki Lyon'da bir Rum Ortodoks Kilisesi'nin rahibi, kiliseyi kapattığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Rahip olayda ağır şekilde yaralanırken, saldırganın olay yerinden kaçtığı açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin Twitter'dan "ciddi bir olay" yaşandığını aktardı ve halktan olayın yaşandığı 7. bölgeden uzak durmalarını istedi.

AFP'ye konuşan bir polis saldırganın "kısa namlulu bir pompalı tüfeği" olduğunu ve olayın ardından kaçtığını belirtti.

Reuters'a konuşan Fransız polisi rahibin hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Perşembe günü de Nice kentinde bir kiliseye düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan polis operasyonunda yaralı olarak ele geçirilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Nice kentindeki saldırıyı "İslamcı terör" olarak nitelendirdi.

