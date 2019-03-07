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Fransız aile, ev görünümlü karavan ile dünya turuna çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

FRANSIZ Sylvain Pagas (39), ile aynı yaştaki eşi Audrey Pagas, çocukları Anais (12) ve Victor (9) ile birlikte 8 Ekim 2018 tarihinde, ev görünümlü karavanları ile dünya turuna çıktı. Fransa’nın Lyon şehrinden başladıkları dünya turunda birçok yeri gezen ailenin son durakları, Nevşehir'in Kapadokya bölgesi oldu.

NEVŞEHİR, (DHA)- FRANSIZ Sylvain Pagas (39), ile aynı yaştaki eşi Audrey Pagas, çocukları Anais (12) ve Victor (9) ile birlikte 8 Ekim 2018 tarihinde, ev görünümlü karavanları ile dünya turuna çıktı. Fransa’nın Lyon şehrinden başladıkları dünya turunda birçok yeri gezen ailenin son durakları, Nevşehir'in Kapadokya bölgesi oldu. Fransız aile, Kapadokya'ya hayran kaldı.

Pagas ailesi, ev görünümlü karavanları ile 8 Ekim 2018 tarihinde dünya turuna çıktı. Birçok yeri gezen Fransız ailenin son durağı Nevşehir'in turizm bölgesi Kapadokya oldu. Pagas ailesi, Kapadokya'ya hayran kaldı. Sylvain Pagas, ailesi ile çıktıkları dünya turunda şimdiye kadar birçok şehri gezdiklerini söyledi. Sylvain Pagas, "8 Ekim 2018’den bu yana ülkeleri ziyaret ediyoruz. Yeni yüzlerle tanışıp, farklı iklimlerde yaşıyoruz. İlk kışı İber Yarımadası ve Fas’ta geçirmeyi planlıyoruz. Daha sonra Temmuz ve Ağustos 2019’da 2 ay geçirmek için Moğolistan’a gideceğiz. Güney Doğu Asya'da 6 ay geçireceğiz. Güzel geziler yapıyoruz. Kapadokya da çok güzel. Buraya hayran kaldık" diye konuştu.

Öğretmen olan Audrey ise, 16 yıllık öğretmenlik hayatından sonra böyle bir geziye başladığını belirtti. Çocukları Victor ile Anais’e bu gezilerde okul eğitimlerini kendisinin verdiğini ifade eden Audrey Pagas, "16 yıl boyunca öğretmenlik mesleğimden sonra böyle bir tura çıktık. Bizim için çok güzel bir hikaye olacak" dedi.

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