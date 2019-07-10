Fransız askısı, örümcek ağı gibi isimleri de olan Mint Lift, ameliyatsız güzelleşmeyi vaat ediyor

Aynı zamanda Fransız askısı, Kontür Lifti, Örümcek Ağı Estetiği olarak da bilindiğini söyleyen Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, Mint Lift hakkında merak edilenleri anlattı… Ameliyatsız yüz asma işlemi ise kılçıklı ve daha kalın iplerin kanül yardımıyla sarkan bölgelere yerleştirilerek askıya alınması yöntemidir.

DAHA GÜVENLİ VE HIZLI SONUÇ

İple asma işlemi, daha güvenli ve çabuk sonuçlar görebileceğiniz, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için etkili bir yöntem.

Bu işlemde elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için kullanılır. Derinin temel bileşenleri olan kollajen ve elastin gençlikte bol miktarda bulunur ancak yaşla birlikte azalmaya başlar.

FDA ONAYLI!

Üretim yavaşlarken, cilt sarkmaya, kırışmaya, hacmini ve sıkılığını kaybetmeye başlar. Mint lift, yüz dokularını kaldırmak ve kollajen üretimini artırmak için emilebilir dikiş malzemesi olan FDA onaylı ipliktir.

Cildin altına minimal düzeyde girilen bu işlem sayesinde daha güvenli sonuçlar alınır ve bu sonuçlar yaklaşık 2 yıl kadar dayanır. Aynı zamanda hastanın işlem sonrasında günlük aktivitelerine dönmesi çok daha kısa sürmektedir.