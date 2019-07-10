Fransız askısı, örümcek ağı gibi isimleri de olan Mint Lift, ameliyatsız güzelleşmeyi vaat ediyor

Aynı zamanda Fransız askısı, Kontür Lifti, Örümcek Ağı Estetiği olarak da bilindiğini söyleyen Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, Mint Lift hakkında merak edilenleri anlattı… Ameliyatsız yüz asma işlemi ise kılçıklı ve daha kalın iplerin kanül yardımıyla sarkan bölgelere yerleştirilerek askıya alınması yöntemidir.
DAHA GÜVENLİ VE HIZLI SONUÇ
İple asma işlemi, daha güvenli ve çabuk sonuçlar görebileceğiniz, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için etkili bir yöntem.
Bu işlemde elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için kullanılır. Derinin temel bileşenleri olan kollajen ve elastin gençlikte bol miktarda bulunur ancak yaşla birlikte azalmaya başlar.
FDA ONAYLI!
Üretim yavaşlarken, cilt sarkmaya, kırışmaya, hacmini ve sıkılığını kaybetmeye başlar. Mint lift, yüz dokularını kaldırmak ve kollajen üretimini artırmak için emilebilir dikiş malzemesi olan FDA onaylı ipliktir.
Cildin altına minimal düzeyde girilen bu işlem sayesinde daha güvenli sonuçlar alınır ve bu sonuçlar yaklaşık 2 yıl kadar dayanır. Aynı zamanda hastanın işlem sonrasında günlük aktivitelerine dönmesi çok daha kısa sürmektedir.
Ameliyata ihtiyacı ortadan kaldıran iple yüz germe işlemi, son dönemde basın tarafından da oldukça ilgi görmektedir. Bu işlemi ancak, işinin ehli kişilerce yapılmasını tavsiye ediyoruz.
30 DAKİKADA İŞLEM TAMAMLANIYOR
İple germe tekniği, kısa bir iyileşme sürecine sahip ve bazı doktorlar bu yüzden bu işlemi öğle-arası-lifti veya hafta sonu lifti olarak adlandırmakta, çünkü 30 dakika içinde işlem tamamlanabiliyor. Bu işlem, çok yoğun sarkma ve oturmuş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için uygun.
Hem erkeklere hem de kadınlara uygulanabilen iple germe işlemi genellikle 35 ila 60 yaş arası, daha genç görünmek isteyen ancak yüzünde çok ciddi elastikiyet kaybı yaşamadığından ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna ihtiyaç duymayan kişilere uygulanır.
İŞLEMİN ASIL AMACI NEDİR?
Mint lift uygulanan kişiler, tedavi sonrasında kaldırılmış, gerginleşmiş bir görünüme sahip olabilirler. İşlemin asıl amacı sarkan dokuları kaldırmak olsa da, kollajen üretimini de tetikler. Mint lift, ciltteki kıvrımları yumuşatıp çene çizgisini sıkılaştırarak yüzün genel gençliğini iyileştirmeye yardımcı olur.
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