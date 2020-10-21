Fransız Bakan'dan küstah 'helal ürün' açıklaması

Fransız bakanın bu açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtti. Fransa merkezli BFM TV kanalına konuşan Darmanin, marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Darmanin, Cemaatçiliğin böyle başladığını ve kapitalizmin de bundan bir sorumluluğu olduğunu belirterek, marketlerde sadece helal gıda ürünlerine ayrılmış özel reyonların bulunmaması gerektiğini ifade etti.

