Fransız bakan gösterilerdeki polis şiddetini inkar etti

PARİS (AA) - Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, gösterilerde polisin şiddet uygulamadığını savundu.

Nunez, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, polisin eylemlerde "hata" yapabileceğini, hata yapması halinde de hakkında soruşturma açılacağını veya cezalandırılacağını söyledi.

"Polis elbette şiddetli değil. Devlet şiddeti meşru bir şiddet. Polis ancak saldırıya uğradığı zaman şiddete başvurur. Polisin hangi şartlarda şiddet uygulayabileceği bellidir. Bunun adı yasal şiddettir." değerlendirmesinde bulunan Nunez, "polis şiddeti" kavramını kullanmanın doğru olmadığını kaydetti.

- Polis şiddeti

17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin gösterileri ve 5 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı farklı günlerde yapılan eylemlerde polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor.

Son 1 yılda düzenlenen gösterilerde, polis müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu, yaklaşık 500 kişi ise yaralandı.