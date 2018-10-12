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Fransız doktorlardan Sağlık Bakanı'na 'alkole daha fazla vergi uygulansın' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Fransa'da, aralarında alkol ve bağımlılıkla mücadele derneklerinin yöneticilerinin de bulunduğu doktorlar, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'e açık bir mektup yazarak alkol ürünlerine daha çok vergi konulması çağrısı yaptı. Doktorlar, Bakan Buzyn'e "Sayın Bakan, Fransız halkını alkole karşı koruyun" başlıklı açık mektup yazdı.

Fransız doktorlardan Sağlık Bakanı'na 'alkole daha fazla vergi uygulansın' çağrısı

Fransa'da, doktorlar, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'e açık bir mektup yazarak alkol ürünlerine daha çok vergi konulması çağrısında bulundu. Doktorlar, Bakan Buzyn'e "Sayın Bakan, Fransız halkını alkole karşı koruyun" başlıklı açık mektup yazdı.

Mektupta, Fransa'da alkolün zararları ve ülke halkının geleceği açısından ortaya koyduğu tehditlere karşı yeteri kadar mücadele edilmediği belirtildi.

Ülkede sigaraya uygulanan vergi artışından sonra sigara fiyatlarının arttığı ve bu sayede 1 milyon kişinin sigarayı bıraktığı belirtilen mektupta, aynı şekilde alkol ve alkol ürünlerine de vergi artışı uygulanması çağrısı yapıldı.

YILDA 49 BİN KİŞİ ALKOL YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

Mektupta, alkol ürünlerine gramajı ölçüsünde ek vergi ve bu ürünlerin internet ortamı dahil reklam ve tanıtımları için de ikinci bir vergi eklenmesi gerektiği kaydedildi.

Fransa'da yılda 49 bin kişinin doğrudan alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen mektupta, alkolün, kanser hastalığının ikinci nedeni, 15-30 yaşları arasında ölüm ve erken bunamanın birinci nedeni olduğu bilgileri verildi.

Mektupta ayrıca kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının yarısında alkolün rolü bulunduğu ve yılda 120 milyar avro sosyal zarara neden olduğu da eklendi.

Kaynak: AA


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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno sağlık bakanı agnes buzyn alkol bağımlılığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alkole daha fazla vergi uygulayın sonuç bizim gibi olsun. Burda vergiler yüzünden halk kendi içkisini kendi yapıyor. Eczaneden veya aktarlarlardan aldığı sanayi tipi saf alkolle kendi rakı ve votkalarını hapıyorlar. Kısacası sonuçları daha ölümcül oluyor. Ha bu arada sigaraya yapacağınız ek vergiler olursa siz de kaçak sigara içmeye başlarsınız. Feyz alın!
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