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Fransız mahkum ülkenin en büyük hapishanesinden kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2018 22:47 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’in güney doğusunda bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi.

Fransız mahkum ülkenin en büyük hapishanesinden kaçtı

Fransa’nın başkenti Paris’in güney doğusundaki Val-de-Marne bölgesinde bulunan Fresnes hapishanesinden bir mahkumun kaçtığı öğrenildi. Kimliği belirtilmeyen mahkumun, daha önce de kaçma teşebbüsünde bulunduğu ardından özel gözetim altında tutulduğu ancak tedbirlere rağmen hapishaneden kaçtığı bildirildi.

MEMURLAR ATEŞ ETTİ

Hapishane duvarını tırmanıp aştığı öğrenilen kaçak mahkumun, cezaevi memurlarının ateş etmesine rağmen kaçabildiği söylendi. Dışarıdan herhangi bir yardım almadığı ve elinden yaralandığı öğrenilen mahkûmun halen arandığı açıklandı.

Öte yandan kaçışın yaşandığı Fresnes hapishanesi 2500 mahkûm sayısı ile Fransa’nın en büyük hapishanesi olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa paris Hapishane mahkum firar

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