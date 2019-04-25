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Fransız şarkıcı Arthur H. İstanbul'da sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Fransız şarkıcı Arthur H. İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Fransız piyanist, söz yazarı ve şarkıcı Arthur H, "Amour chien fou!" isimli dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek.

İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Dada Salon iş birliğiyle organize edilen konser, 8 Mayıs'ta Dada Salon Kabarett'de gerçekleşecek.

Fransız pop şarkıcısı Jacques Higelin'in oğlu olan sanatçı, pop ve rock müziğini harmanladığı 10. albümü "Amour chien fou!"da yer alan şarkılarının yanı sıra sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fransız konser Müzik

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