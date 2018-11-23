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Milletvekilinden küstah göçmen teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

Fransa'da İslam hakkında hazırladığı çalışmayla tartışmalara neden olan Cumhuriyetçi milletvekili Julian Aubert, Fransız vatandaşı olmak isteyen ya da topluma entegre olmak isteyen göçmenlerin ikinci bir Fransız ismi taşımasını istiyor.

Milletvekilinden küstah göçmen teklifi

İçinde 18 önerinin yer aldığı 'Fransa İslam'ı İçin El Kitabı' isimli 50 sayfalık çalışmasında entegrasyon konusuna dikkat çeken Aubert, Fransız vatandaşı olmak isteyen yabancıların mecburi olarak ikinci yeni bir Fransız ismi taşıması gerektiğini savunuyor.

EuroNews'ün haberine göre seçilecek ismin Fransız tarihinde yer edinmiş kişilerin adları arasından seçilmesi önerisinde bulunan Fransız vekil, bunun herhangi bir zorlama içermediğini ancak uyum arzusunu göstermesi bakımından önemli olduğunu savundu.

Aubert, Fransız İslamı ile barış içerisinde yaşamayı kolaylaştıracağını düşündüğü aynı çalışmadaki bir başka önerisinde ise başörtüsünün kız çocuklarında D vitamini eksikliğine ve saç dökülmesine neden olduğu gerekçesiyle yasaklanmasını istemişti.

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