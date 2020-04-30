Fransızlar başlattı, Almanlar devam ediyor: Soyunuyorlar!

Fransızcada "Çıplak diş hekimleri" anlamına gelen #dentistesapoil etiketiyle, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan diş hekimleri, korumasız çalışmanın ne demek olduğunu anlatabilmek için böylesi bir yola başvurduklarını belirtiyorlar.

Girişimi iki meslektaşıyla birlikte ilk kendisinin başlattığını söyleyen Julie Zerbib-Martin, "İşe dönmek için maalesef yeterli koruyucu ekipmanımız yok. Çıplak poz vererek hastalarımızla savunmasız bir durumda çalışmaya zorlandığımızı bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz." diyor.

Diş hekimi Thierry Meyer, bir Facebook albümü oluşturarak tüm fotoğrafları topladı. Bir diğer diş hekimi Thierry Desaules de Youtube'da video olarak paylaştı.

Ayrıca Youtube'da yayınladıkları videoda diş hekimleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Sağlık Bakanı Olivier Veran'a çağrıda bulunarak karantinanın kaldırılacağı 11 Mayıs'a kadar koruyucu ekipmanlarının sağlanmasını istiyor.

Zerbib-Martin, kampanyaya şu ana kadar 175 diş hekiminin katıldığını belirtiyor.

Diş hekimlerinin muayene sırasında hastalarının yüzlerine eğilmek zorunda kaldıkları için Covid-19 kapma ihtimallerinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.