HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransızlar başlattı, Almanlar devam ediyor: Soyunuyorlar!

Fransızlar başlattı, Almanlar devam ediyor: Soyunuyorlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

Fransız diş hekimleri, kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkati çekmek için çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Hekimlerin çıplak çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Bu protesto yöntemine Alman hekimler de katıldı.

Fransızlar başlattı, Almanlar devam ediyor: Soyunuyorlar!

Fransızcada "Çıplak diş hekimleri" anlamına gelen #dentistesapoil etiketiyle, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan diş hekimleri, korumasız çalışmanın ne demek olduğunu anlatabilmek için böylesi bir yola başvurduklarını belirtiyorlar.

Girişimi iki meslektaşıyla birlikte ilk kendisinin başlattığını söyleyen Julie Zerbib-Martin, "İşe dönmek için maalesef yeterli koruyucu ekipmanımız yok. Çıplak poz vererek hastalarımızla savunmasız bir durumda çalışmaya zorlandığımızı bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz." diyor.

Diş hekimi Thierry Meyer, bir Facebook albümü oluşturarak tüm fotoğrafları topladı. Bir diğer diş hekimi Thierry Desaules de Youtube'da video olarak paylaştı.

Ayrıca Youtube'da yayınladıkları videoda diş hekimleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Sağlık Bakanı Olivier Veran'a çağrıda bulunarak karantinanın kaldırılacağı 11 Mayıs'a kadar koruyucu ekipmanlarının sağlanmasını istiyor.

Zerbib-Martin, kampanyaya şu ana kadar 175 diş hekiminin katıldığını belirtiyor.

Diş hekimlerinin muayene sırasında hastalarının yüzlerine eğilmek zorunda kaldıkları için Covid-19 kapma ihtimallerinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı, kısıtlamaların kaldırılacağı 11 Mayıs'tan önce diş hekimlerine 150 bin adet maske dağıtılacağını bildirdi.

Ancak diş hekimleri, kişi başına üç tane maske olacağı gerekçesiyle bunun yeterli olmayacağını dile getiriyor.

Fiyatların çok yükseldiğini söyleyen Zerbib-Martin, normal tedarikçilerden artık maske siparişi edilemediğini de söylüyor.

Artık eskisi kadar hasta bakamayacaklarını dile getiren Zerbib- Martin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Krizinin başlangıcında dayanışma amacıyla materyallerimizi hastanelere verdik. Ama şu anda bakıyoruz ve hiçbir şeyimizin kalmadığını görüyoruz."

_112019277_newproject (1)

ALMANLAR DA SOYUNMAYA BAŞLADI

Almanya'da bir grup doktor, koronavirüs salgınında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını, çıplak pozlarla protesto etmeye başladı.

Protestocu doktorlar, "Blanke Bedenken" (Çıplak Kaygılar) adıyla açtıkları internet sitesinde malzeme sıkıntısı nedeniyle "hayat kurtarmak için hayatlarını riske attıkları" mesajını veriyor.

Sitede bir erkek doktor, muayenehanesinin önünde verdiği çıplak pozla "Biz aile hekimleriniz. Sizi güvenli bir şekilde tedavi edebilmemiz için koruyucu ekipmana ihtiyacımız var. Elimizde çok az olan bu malzemeler biterse işte böyle görüneceğiz" diyor.

Doktorlar, geçen Perşembe açtıkları sitenin kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü, kısa süre çok sayıda doktorun cinsel organlarını tıbbi cihaz, dosya ya da tuvalet kağıtlarıyla kapattığı çıplak pozlarını paylaştığını söylüyor.

Fotoğrafların çoğunda doktorların üzerinde sadece stetoskopları olduğu görülüyor. Fotoğraflardan birinde bir kadın doktor "Yara dikmeyi öğrendim. neden şimdi maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?" yazılı bir döviz tutuyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Trump'tan yeni koronavirüs açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorumTrump'tan yeni koronavirüs açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor

En Çok Okunan Haberler

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti

İyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti

Trump'tan yeni koronavirüs açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum

Trump'tan yeni koronavirüs açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum

BM'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

BM'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

AB’den Afrin’deki saldırıyla ilgili açıklama: Sorumlular mutlaka hesap vermeli

AB'den hain saldırıyla ilgili açıklama

Çocuklar arasında hızla yayılan hastalıkta endişe veren şüphe! Arkasında koronavirüs olabilir

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.