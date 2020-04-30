Fransızlar başlattı, Almanlar devam ediyor: Soyunuyorlar!

Fransızcada "Çıplak diş hekimleri" anlamına gelen #dentistesapoil etiketiyle, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan diş hekimleri, korumasız çalışmanın ne demek olduğunu anlatabilmek için böylesi bir yola başvurduklarını belirtiyorlar.
Girişimi iki meslektaşıyla birlikte ilk kendisinin başlattığını söyleyen Julie Zerbib-Martin, "İşe dönmek için maalesef yeterli koruyucu ekipmanımız yok. Çıplak poz vererek hastalarımızla savunmasız bir durumda çalışmaya zorlandığımızı bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz." diyor.
Diş hekimi Thierry Meyer, bir Facebook albümü oluşturarak tüm fotoğrafları topladı. Bir diğer diş hekimi Thierry Desaules de Youtube'da video olarak paylaştı.
Ayrıca Youtube'da yayınladıkları videoda diş hekimleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Sağlık Bakanı Olivier Veran'a çağrıda bulunarak karantinanın kaldırılacağı 11 Mayıs'a kadar koruyucu ekipmanlarının sağlanmasını istiyor.
Zerbib-Martin, kampanyaya şu ana kadar 175 diş hekiminin katıldığını belirtiyor.
Diş hekimlerinin muayene sırasında hastalarının yüzlerine eğilmek zorunda kaldıkları için Covid-19 kapma ihtimallerinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.
Fransa Sağlık Bakanlığı, kısıtlamaların kaldırılacağı 11 Mayıs'tan önce diş hekimlerine 150 bin adet maske dağıtılacağını bildirdi.
Ancak diş hekimleri, kişi başına üç tane maske olacağı gerekçesiyle bunun yeterli olmayacağını dile getiriyor.
Fiyatların çok yükseldiğini söyleyen Zerbib-Martin, normal tedarikçilerden artık maske siparişi edilemediğini de söylüyor.
Artık eskisi kadar hasta bakamayacaklarını dile getiren Zerbib- Martin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Krizinin başlangıcında dayanışma amacıyla materyallerimizi hastanelere verdik. Ama şu anda bakıyoruz ve hiçbir şeyimizin kalmadığını görüyoruz."
Almanya'da bir grup doktor, koronavirüs salgınında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını, çıplak pozlarla protesto etmeye başladı.
Protestocu doktorlar, "Blanke Bedenken" (Çıplak Kaygılar) adıyla açtıkları internet sitesinde malzeme sıkıntısı nedeniyle "hayat kurtarmak için hayatlarını riske attıkları" mesajını veriyor.
Sitede bir erkek doktor, muayenehanesinin önünde verdiği çıplak pozla "Biz aile hekimleriniz. Sizi güvenli bir şekilde tedavi edebilmemiz için koruyucu ekipmana ihtiyacımız var. Elimizde çok az olan bu malzemeler biterse işte böyle görüneceğiz" diyor.
Doktorlar, geçen Perşembe açtıkları sitenin kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü, kısa süre çok sayıda doktorun cinsel organlarını tıbbi cihaz, dosya ya da tuvalet kağıtlarıyla kapattığı çıplak pozlarını paylaştığını söylüyor.
Fotoğrafların çoğunda doktorların üzerinde sadece stetoskopları olduğu görülüyor. Fotoğraflardan birinde bir kadın doktor "Yara dikmeyi öğrendim. neden şimdi maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?" yazılı bir döviz tutuyor.