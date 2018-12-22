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Fren yerine gaza basınca denize uçtular

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2018 18:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir plajda, iddialara göre fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, içindeki yolcularla birlikte denize uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir plajda akşamüzeri meydana geldi. 35 GA 7676 plakalı aracın sürücüsü M.Y., sahil kenarına park etmiş olduğu aracını çalıştırmak istedi. Marş basan sürücü, iddialara göre fren yerine gaza bastı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonrada denize uçtu. Sürücü ve yolcular, gömülen araçtan hemen kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

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Aracı denizde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda araçta daha sonra denizden çıkartıldı.

(İHA)

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izmir Aliağa otomobil denize uçtu

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