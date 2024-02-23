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    4. French oje nedir, nasıl sürülür? French oje kaç gün dayanır?

    French oje nedir, nasıl sürülür? French oje kaç gün dayanır?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    22.02.2024 18:51 | Son Güncelleme:
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    Yıllardır en fazla tercih edilen, her yıl oje trendleri arasına mutlaka giren french oje, isteyenlerin evde kendinin de uygulayabileceği oldukça kolay ve klasik oje modellerinden biridir. Bu nedenle zamansızdır ve her zevke hitap eder. Peki french oje nedir, nasıl yapılır?

    İçindekiler

    • French oje nedir?
    • French oje nasıl sürülür?
    • French oje kaç gün dayanır?

    French oje, geçmişten günümüze modası geçmeyen, şık ve sade oje trendleri arasında yer alır ve mutlaka tercih edilir. French manikür 1920'lerde ortaya çıkan, çok açık pembe veya şeffaf oje üzerinde tırnakların uçlarına uygulanan beyaz renkli oje ile elde edilen bir manikür türüdür. Uç kısımdaki beyazları keskin ve düzgün şekilleri elde etmek zorlayıcı olduğundan genellikle manikür salonlarında yaptırılır. Ancak günümüzde kullanışlı araçlar ve tüyolarla birlikte evde de kolayca uygulanabilmektedir.

    French oje nedir?

    Fransız manikürü 1900’lü yılların başında ortaya çıktığı bilinen, ancak 90’lı yıllarda popüler olan bir manikür stilidir. Tırnak uçlarının beyaz, tırnakların ise saydam beyaz renkte olduğu model French oje olarak adlandırılır. French oje işlemi ile tırnaklarda hem bakımlı hem de doğal bir görünüm elde edilir. Günümüzde French ojeyi farklı modellerde görmek de mümkündür. Opak beyaz yerine neon renkler veya saydam beyaz yerine nude renkler tercih edilerek de birbirinden farklı Fransız manikür uygulamaları yapılabilir. Kalıcı oje ve nail art işlemleri de French ojeye farklılık katan uygulamalar arasındadır.

    Sıklıkla merak edilen French oje ne işe yarar sorusu ise French oje sürmek, tırnaklarda doğal bir görünüm yaratmak için kullanılır diyerek yanıtlanabilir.

    French oje nasıl sürülür?

    Bu işlem esnasında çeşitli aparatlar kullanmak ve tüyolara dikkat etmek, ojenin daha başarılı ve uzun süreli olmasına yardımcı olur. French oje sürerken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtı ise şu şekildedir:

    Tırnak temizliği

    Öncelikle tırnaklar temizlenmelidir. Önceden kalan ojeler bir pamuk ve aseton yardımı ile tamamen temizlenir. Köşelerde ve tırnak diplerinde oje kalıntıları olmamalıdır.

    Tırnaklar kesilir

    Uzun tırnaklar french oje görünümü açısından çok fazla tercih edilmemektedir. Tırnakların çabuk kırılmaması için kısa tırnak kullanımı da tavsiye edilir.

    Törpü işlemi

    Kesim işleminden sonra pürüzsüz bir görüntü için törpüleme işlemi gereklidir. Bu işlem tercihe göre oval, küt veya kare olarak yapılabilir.

    Tırnaklar suda bekletilir

    Kenarlardaki ölü derilerin yumuşaması için tırnaklar suda bekletilmelidir.

    Tırnak etleri ittilir

    Tırnak etlerinin kesilmesi tavsiye edilen bir işlem değildir. Bu nedenle manikür çubuğu ile ittirme işlemi yapmak daha sağlıklıdır.

    Baz oje uygulanır

    French için hangi oje diye soranlar için kemik beyaz ya da çok açık pembe, uçlar için ise beyaz ve en üst için de şeffaf renkte ojeler kullanılabilmektedir. Bunun dışında hazır french manikür setleri de satın alınabilir.

    Beyaz oje sürme işlemi

    Tırnağın uç kısmının kalınlığı tercihe göre ayarlanabilir. Düz bir şekilde çizgi çekmekte tedirgin olanlar için French oje sürme teknikleri arasında yer alan yara bandı ve manikür bantları tavsiye edilir.

    French oje kaç gün dayanır?

    Güzellik salonunda yaptırılan French ojenin dayanması genellikle 4 ila 5 gün sürer. Oje süren kişi elleriyle fazla bir şey yapmıyorsa, Fransız oje uygulaması 1 hafta kadar dayanır. Ojelerin tamamen kurumasının ardından en son tırnak yatağının tamamına şeffaf oje sürülür ki hem daha canlı görünür hem de çok daha dayanıklı bir oje elde edilir.

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