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Freni boşalan tırın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 22:42 | Son Güncelleme

Freni boşalan tırın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde freni boşalan maden yüklü tırdan atlayan şoför yaralandı.

Mehmet Kaynar (45), İslahiye'ye bağlı Kayabaşı Mahallesi Kurudere mevkisindeki maden ocağından 31 Z 1560 plakalı tıra yüklediği boksit madenini Hatay’ın İskenderun ilçesine götürmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık 800 rakımlı maden ocağından inerken freni boşalan tırı durduramayan Kaynar, paniğe kapılarak kendisini araçtan dışarı attı.

Tır ise yol kenarındaki dağlık alana çarparak durdu.

Yaralanan Kaynar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boksit freni boşalan araç Gaziantep islahiye TIR

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