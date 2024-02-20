Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi! 2'si ağır 6 yaralı

Feci kaza Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi, Boğaziçi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet D. idaresindeki çekici, freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta duran 6 otomobile çarptı.
Freni patlayan aracın altına giren otomobil kağıt gibi ezilirken kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA