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  4. Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi! 2'si ağır 6 yaralı

Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi! 2'si ağır 6 yaralı

20.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan bir çekici kırmızı ışıkta duran 6 otomobili biçti. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi! 2'si ağır 6 yaralı

Feci kaza Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi, Boğaziçi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet D. idaresindeki çekici, freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta duran 6 otomobile çarptı.

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Freni patlayan aracın altına giren otomobil kağıt gibi ezilirken kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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