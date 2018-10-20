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Freni tutmayan kamyon 2 traktöre çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:47 | Son Güncelleme

Freni tutmayan kamyon 2 traktöre çarptı: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Şenel Kılıç (51) yönetimindeki 44 KV 627 plakalı taş yüklü kamyon, TOKİ konutlarından dönerken frenleri tutmadı ve önünde seyireden İlyas Kaya (41) idaresindeki 58 EL 762 plakalı traktör ile Selahattin Yıldırım (40) kontrolündeki 58 ZA 869 plakalı tomruk yüklü traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü Kılıç, araçta bulunan Gültekin Uçar (46) ve Turan Uludağ (36) ile traktör sürücüleri yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddi olan Uçar, Sivas'a sevk edildi.

Kazanın ardından Suşehri Belediye Başkan Fazlı Yüksel, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kamyondan yola saçılan taşlar ve traktörlerden dökülen tomruklar, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Suşehri trafik kazası

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