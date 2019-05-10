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Freni tutmayan otomobil merdivenlerden düştü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 04:15 | Son Güncelleme

Keçiören'de freni tutmayıp merdivenlerden aşağı düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'da freni tutmayan otomobil merdivenlerden düşerek park halindeki araca çarptı, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GG 894 plakalı otomobil geriye doğru giderken freni tutmayınca 1409. Sokağa inen merdivenlerden yaklaşık 30 metre aşağı düştü.

Sürücüsü yaralanan araç, park halindeki 06 SC 914 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Çarpma sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada, merdivenlerden aşağı düşen araç kullanılamaz hale gelirken, park halindeki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

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Ankara Freni tutmayan otomobil Kaza Keçiören

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