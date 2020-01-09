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  4. Frigya'da "kış manzarası" büyülüyor

Frigya'da "kış manzarası" büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Frig Vadisi'nde son günlerde etkili olan kar yağışı, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde görsel şölen oluşturdu - İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu: - "Bölgede oluşan eşsiz görsel şölene doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Alternatif turizmin cazibe merkezi olarak nitelendirilen Frig Vadisi'nin tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.

Vadinin önemli bölümünün yer aldığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Döğer beldesi ile Bayramaliler, Üçlerkayası, Demirli ve Ayazini köylerinde, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 3 bin yıllık Frigya beyaza büründü.

Doğal güzellikler arasındaki 506 kilometrelik yürüyüş yoluyla da dikkati çeken Frig Vadisi, kar yağışının ardından adeta "beyaz gelinlik" giydi.

Etkileyici görüntülerin oluştuğu vadi, kış manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Frigya'nın önemli bir kısmının yer aldığı ilçenin, 3 yıldır bölgeye yapılan yatırımlarla alternatif turizmin gözde mekanı olduğunu söyledi.

Frigya'nın her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu belirten Doğanoğlu, "Vadide, 3 bin yıllık tarihi mekanlar, oyma kaya mezarları, ören yerleri ve Emre Gölü bulunuyor. Turizm açısından Emre Gölü, Afyonkarahisar açısından çok önemli bir yere sahip." dedi.

Doğanoğlu, kar yağışı sonrası Frigya'da harika manzaraların oluştuğunu dile getirerek, "Frig Vadisi'ndeki tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları karla kaplandı. Ortaya harika manzaralar çıktığını görüyoruz. Bölgede oluşan eşsiz görsel şölene doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Emre Gölü buz tutmuş durumda"

Emre Gölü Sosyal Tesisleri işletmecisi Mustafa Gökmen de Frig Vadisi'nin, Türkiye'nin ikinci Kapadokyası olduğunu vurguladı.

Frigya'nın doğal güzelliklerine dikkati çeken Gökmen, şunları kaydetti:

"Buranın 4 mevsim ayrı güzelliği var. Yazı ve baharı ayrı güzel. Kış ayının güzelliği ise çok farklı. Üç gündür bölgemiz çok iyi kar yağışı alıyor. Kar yağışı Frigya'ya ayrı bir hava ve görsellik kattı. Peribacaları ve tarihi mekanlar adeta beyaz gelinliğini giydi. Emre Gölü de buz tutmuş durumda. Bu muhteşem atmosfere doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını davet ediyoruz."

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Frigya kar kış manzara

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