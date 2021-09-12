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FSM Köprüsü araçlara kapatıldı, TEM'de yoğun trafik oluştu

12.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Triatlonu bisiklet etabı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 06.00 ile 10.00 arası trafiğe kapatıldı. Seyrantepe TEM Otoyolu'nda yoğun trafik oluştu.

FSM Köprüsü araçlara kapatıldı, TEM'de yoğun trafik oluştu

İstanbul'da 3 parkurdan oluşan Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, bisiklet etabında Fatih sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi kullanılacağı için köprü 06.00 ile 10.00 arası trafiğe kapatıldı. Seyrantepe TEM Otoyolu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yolda polis kapama noktası oluşturdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönlendirildi. Köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle Seyrantepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası, bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 parkurda düzenlenecek. Bu kapsamda Levent ve Çilekli'den TEM Otoyolu bağlantıları saat 05.30 itibarıyla trafiğe kapatılırken, sürücüler Büyükdere ve Uğur Mumcu Caddelerini kullanabilecek. Bisiklet parkuru için 05.30-10.30 saatleri arasında Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön) kapatılacak yollar olarak belirlendi. Bu yollara alternatif olarak Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi ve M. Ali Birand Caddesi kullanılabilecek.

Bisiklet parkuru için ayrıca 06.00-09.30 saatleri arasında TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden güney yolu, TEM Otoyolu güney yola bağlanan güney Maslak yan yol katılım noktası ve TEM Otoyolu güney Etiler katılım noktası trafiğe kapatılacak. Söz konusu yollara alternatif olarak Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü belirlendi. Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar koşu parkuru nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler, M. Ali Birand, Okul, Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet Caddeleri ile Yeni Riva Yolu ve E-80 Karayolu güney yan yolu kullanabilecek." denildi.

Kaynak: DHA

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