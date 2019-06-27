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FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 06:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.

Görüntü dökümü:

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-Köprüden görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

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