FSMVÜ Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Başarının doğal sonucu olarak ödül zaten gelir olacaktır. Gelir, kendiliğinden gelişecektir. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmak." dedi. Bakan Ersoy, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine katıldı. Burada konuşan Ersoy, mezun olan öğrencileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Ersoy yurt dışından gelen öğrencilere de Türk kültürünü kendi ülkelerinde anlatmaları çağrısında bulundu. Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları söyledi: "Bizim size tavsiyelerimizin belirli sınırları geçmesi mümkün değil. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında olsun teoride ya da pratikte sizin için en iyi eğitim imkanını sunmak, yani sizi hayata en donanımlı şekilde hazırlamak bizlerin görevi. Sizler ise kendinizi yetiştirmekle sorumlusunuz. Çaba harcamadan, emek vermeden ve zorluk çekmeden başarı gelmez."

- "En önemli şey dünyayı tahakkuk etmek" Başarısızlığın bir kayıp değil, deneyim olduğunun altını çizen Ersoy, "En önemli şey dünyayı tahakkuk etmeniz, güncel hakkında bilgi sahibi olmanız, yaşam düsturunuzu daima geliştirmeniz, özellikle teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin içinde olmanız, kendinizi daima geliştirmeniz... Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki bizler de gelişelim, tüm Türkiye sizlerle birlikte gelişsin." Ersoy, gençlerin gelir odaklı değil, başarı odaklı bir kariyer planlaması yapmaları gerektiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki başarının doğal sonucu olarak ödül zaten gelir olacaktır. Gelir, kendiliğinden gelişecektir. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmak. Hiçbir zaman acele etmeyin, acele etmeye gerek yok. Önemli olan devamlı olarak yukarı çıkmak. Merdivenleri 2'şer 3'er atlayarak çıkmak isterseniz hata yapabilirsiniz." - "Bugün 6 bin 628 öğrencimize bilgi ve birikim aktarmaktayız"