HABER

FSMVÜ Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: - "En önemli şey dünyayı tahakkuk etmeniz, güncel hakkında bilgi sahibi olmanız, yaşam düsturunuzu daima geliştirmeniz. Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki bizler de gelişelim, tüm Türkiye sizlerle birlikte gelişsin" - "Başarının doğal sonucu olarak ödül zaten gelir olacaktır. Gelir, kendiliğinden gelişecektir. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmak"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Başarının doğal sonucu olarak ödül zaten gelir olacaktır. Gelir, kendiliğinden gelişecektir. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmak." dedi.

Bakan Ersoy, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine katıldı.

Burada konuşan Ersoy, mezun olan öğrencileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Ersoy yurt dışından gelen öğrencilere de Türk kültürünü kendi ülkelerinde anlatmaları çağrısında bulundu.

Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Bizim size tavsiyelerimizin belirli sınırları geçmesi mümkün değil. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında olsun teoride ya da pratikte sizin için en iyi eğitim imkanını sunmak, yani sizi hayata en donanımlı şekilde hazırlamak bizlerin görevi. Sizler ise kendinizi yetiştirmekle sorumlusunuz. Çaba harcamadan, emek vermeden ve zorluk çekmeden başarı gelmez."

- "En önemli şey dünyayı tahakkuk etmek"

Başarısızlığın bir kayıp değil, deneyim olduğunun altını çizen Ersoy, "En önemli şey dünyayı tahakkuk etmeniz, güncel hakkında bilgi sahibi olmanız, yaşam düsturunuzu daima geliştirmeniz, özellikle teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin içinde olmanız, kendinizi daima geliştirmeniz... Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki bizler de gelişelim, tüm Türkiye sizlerle birlikte gelişsin."

Ersoy, gençlerin gelir odaklı değil, başarı odaklı bir kariyer planlaması yapmaları gerektiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki başarının doğal sonucu olarak ödül zaten gelir olacaktır. Gelir, kendiliğinden gelişecektir. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmak. Hiçbir zaman acele etmeyin, acele etmeye gerek yok. Önemli olan devamlı olarak yukarı çıkmak. Merdivenleri 2'şer 3'er atlayarak çıkmak isterseniz hata yapabilirsiniz."

- "Bugün 6 bin 628 öğrencimize bilgi ve birikim aktarmaktayız"

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı da bu yıl 977 öğrenciyi mezun ettiklerini, toplamda mezun sayılarının 4 bin 582'e ulaştığını aktardı.

Üniversite olarak her yıl artan bir öğrenci sayısına sahip olduklarını belirten Andı, "Üniversitemiz, bugün 6 yerleşkede 8 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, 2 enstitü, 14 uygulama ve araştırma merkezi, 7 ön lisans, 18 lisans, 22 yüksek lisans, 8 doktora ve bir sanatta yeterlilik programı ile eğitim, öğretim ve üretim çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün 6 bin 628 öğrencimize tam ve yarı zamanlı olmak üzere 480 akademik personelimizle bilgi ve birikim aktarmaktayız." dedi.

Andı, şunları anlattı:

"Önümüzdeki seneye 3 uygulama ve araştırma merkezi, 1 lisans, 4 yeni yüksek lisans, 2 doktora programı açmış olarak başlayacağız. Uygulama ve araştırma merkezlerimizin kendi alanlarının dış paydaşları ile kurduğu üretim ilişkileri ve bilimsel bağlantılar günden güne artan bir ivme ile sürmektedir. Türkçe ve yabancı diller öğretimi merkezimizde bin 100 uluslararası öğrenciye eğitim verilmektedir. Lisans ve lisans üstü programlarımıza 58 farklı ülkeden öğrenci öğrenim görmektedir. Bu bir yıl içinde gerek öğrenci kulüplerimiz, gerekse akademik birimlerimizle toplam 670 kültürel ve akademik etkinlik gerçekleştirmiştir. 6 ayrı birimde hizmet kütüphanelerimizdeki yayın sayısı da 406 bine ulaşmıştır. Üniversitemizin yayın evi tarafından kitap, dergi ve bülten yayınları sürdürülmektedir."

Törende ayrıca İslami İlimler Akademisi'nden okul birincisi Mustafa Işık ve FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek bir konuşma yaptı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Didim'de 107 kaçak göçmen yakalandıDidim'de 107 kaçak göçmen yakalandı
Yaşam Vadisi’nde caz dolu melodilerYaşam Vadisi’nde caz dolu melodiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi FSMVÜ mezuniyet töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.