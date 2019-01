Fuat Oktay canlı yayında (2)

"İş adamlarımız, 'Sudan'da, Nijer'de ve diğer ülkelerde biz tarım alanında yatırım yapmaya hazırız' desinler, çıksınlar biz onunun altını devlet olarak doldurabilecek konumdayız. Biz şu anda bir model uygulamaya çalışıyoruz. Aslında bu modelle biz yurt dışında özellikle Afrika için ifade etmek isterim, bir anlamda Latin Amerika için de geçerli olabilir aslında. Baktığımız zaman bu ülkelerin özelliği, özellikle Afrika için söylüyorum, gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler. Şimdi bizim yaklaşımımız bu ülkelerle nasıldı? Yardım etme modeline dayalı. İşte Somali'de bunu yaşadık. Bir sıkıntı olduğu zaman sonuna kadar biz orada olduk. Libya ile biz bunu yaşadık. Birçok ülkede biz bunu yapıyoruz. Yardımlarımız yine devam edecek, TİKA aracılığıyla, AFAD, Kızılay aracılığıyla ve ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarıyla devam edecek ki Türkiye dünyadaki şu anda en çok yardım yapan ülke konumundadır. Uluslararası raporlarına göre konuşuyorum. Şimdi, sadece yardım yapmakla kalmayalım diyoruz, artık bu ülkelerin kalkınmasına katkı verelim. Yeni bir modelimizi deneyelim. Öyle bir modeli deneyelim ki her iki tarafın kazanacağı ama sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebileceğimiz bir model olsun. Mesela Sudan'da Nijer'de bunu yapalım istiyoruz. Tarım, bu alanlardan birisi. Çok büyük alanlarda arazilerin tahsisini konuşuyoruz. 500 bin, 700 bin, bir milyon hektarlık alanları konuşuyoruz, çok ciddi alanlar bunlar."

Türkiye'de tarım arazilerinin çok parçalanmış olduğunu, parçalanmış arazinin toplanması ve sulanabilirliğinin artırılması konusunda projeler yürüttüklerini belirten Oktay, "Türkiye'deki bu açığı uluslararası boyutta kapatabiliriz. Türkiye kazanır buradan ama Türkiye'den daha çok bu çalışmanın yapıldığı ülke kazanır." dedi.

- Türkiye'deki Suriyeliler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki Suriyelilerin durumu konusundaki soru üzerine, özellikle seçim dönemlerinde "Siz hepsine oy kullandıracaksınız" gibi ifadelerin kullanıldığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ve Türk insanı, sınırlarını açtığında, karşıda hemen yanı başında gerçekten zulüm altında olan, savaşın kendi devleti tarafından bir 15 Temmuz olayını düşünün bizdeki, kendi askerinin, kendi devletinin ezip geçtiği, savunmasız bir halktan bahsediyorsunuz. Şimdi bu halk, kendisine güvenli bir liman aradığında yanı başında Türkiye vardı. Türkiye, çıkar gözetmeden, çıkar ilişkisi veya bunu yaparsam bana karşılığında ne geliri gözetmeden kapılarını açtı. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz nasıl 500 yıl önce yapılanlardan nasıl gurur duyuyorsak, gurur duyarak anlatıyorsak, -İspanya'dan gelen Yahudileri düşünün-, dün Irak'tan kaçan Kürtlere bütün her şeyiyle kapımızı açmamızdan gurur duyarak bahsediyorsak, -yüzyıllar boyu bu hep böyle olmuş- bugün de Suriye için böyle. 500 yıl sonra da inşallah bizim torunlarımız gurur duyacaklar. Kapılarımızı açtık mı? Açtık. Çok ciddi bir nüfus geldi mi? Geldi. Şu anda 3,6 milyon... Kayıtlı olanlar... Toplamda Türkiye'ye baktığınızda 4,7 milyonluk bir mülteci nüfusu var. Bunun içinde Afganlar ve diğerleri de var. Biz burada her türlü hizmeti ilk günden itibaren vermeye başladık. Bütün dünya da bunu biliyor. Sokakta çocuklar kalmasın dedik, hemen eğitim vermeye başladık. Sağlık; herhangi bir Türk vatandaşının aldığı sağlık hizmetini alabilecek şekilde her türlü sağlık hizmetini vermeye başladık. Diğer alanlarda da Türkiye'ye uyum politikaları çerçevesinde ve Türk insanının da onlara uyumu noktasında karşılıklı çalışmalar, özellikle yerelde Hatay, Kilis, Şanlıurfa gibi ve İstanbul'da."