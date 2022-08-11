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  4. Fuat Oktay'dan anlamlı hareket! Makam aracını durdurup yardıma koştu

Fuat Oktay'dan anlamlı hareket! Makam aracını durdurup yardıma koştu

11.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde makam aracıyla giderken motosikletiyle kaza yapan kuryeyi gördü. Makam aracını durduran Oktay kuryeye yardım etti. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından bir an olsun ayrılmayan Oktay'ın davranışı büyük takdir topladı.

Fuat Oktay'dan anlamlı hareket! Makam aracını durdurup yardıma koştu

Dumlupınar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde seyir halindeki otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Zeki D, yaralandı.

AA-20220811-28621826-28621822-CUMHURBASKANI_YARDIMCISI_OKTAY_KAZA_YAPAN_MOTOSIKLETLIYE_YARDIM_ETTI

Bu sırada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.

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Oktay, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı.

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Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA

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trafik kazası Fuat Oktay
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