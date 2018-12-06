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Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini iletti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 22:47 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek, Girne'de yaşanan sel felaketiyle ilgili  geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek, Girne'de yaşanan sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Erhürman ile telefonla görüştü. Girne'de yaşanan sel felaketine ilişkin Erhürman'dan bilgi alan Oktay, sel felaketinde hayatını kaybedenler için Erhürman'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için Türkiye'nin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirtti.

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