Funda Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta yazar Funda Demir eski eşini öldürdü

Yazar Funda Demir eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı ölümüne sebep oldu. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Funda Demir,, 'Kasten öldürme suçundan' sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İşte yazar Funda Demir'in hayatı ve biyografisi...

FUNDA DEMİR KİMDİR?

Funda Demir, Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerindeydi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul'da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı.

Bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, ayrıca ICF onaylı ACTP belgeleri aldı.

2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı. Roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktadır.

BIÇAKLADIĞI ESKİ EŞİ MUSTAFA ÇAPAR HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Beşiktaş Akat Mahallesi’nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yazar Funda Demir ile eski eşi Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Funda Demir, 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar’ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti.