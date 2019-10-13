HABER

Futbol maçında Mehmetçiğe pankartlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 21:18 | Son Güncelleme

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Kocaelispor-Kozanspor karşılaşmasında iki takımın futbolcuları sahaya "Dualarımız sizinle vatanın yiğit evlatları" yazılı pankartla çıktı

KOCAELİ (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor ile Kozanspor arasında oynanan karşılaşmada sahaya çıkan futbolcular, açtıkları pankartla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi.

Kocaelispor, ligin 8. haftasında Kozanspor ile Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takımın futbolcuları da sahaya, üzerinde "Dualarımız sizinle vatanın yiğit evlatları" yazılı pankartı taşıyarak çıktı. Futbolcuları alkışlayan taraftarlar da maç boyunca "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı attı.

Kozansporlu futbolcular İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada, Kocaelisporlu oyuncular da gol sevinçlerinde asker selamı verdi.

Gelirleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe bağışlanacak karşılaşmayı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de izledi.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PARTNERTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımıTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Anne Fatina Hadbe: Oğlum Muhammed uyurken şehit olduAnne Fatina Hadbe: Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 olduMSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı kocaelispor

En Çok Okunan Haberler

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

Gözyaşlarını tutamadılar! SMO komutanları Tel Abyad'a böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı

MSB paylaştı: İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.