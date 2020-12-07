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  4. Futbol oynayan hindileri görenler şaştı kaldı

Futbol oynayan hindileri görenler şaştı kaldı

07.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar sırasında iki hindi, okulun bahçesinde önlerine bırakılan futbol topu ile uzun süre oynadı. Karşıdaki kaleye kadar topu sürüp gol atan hindiler görenleri şaşırttı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Cemil Meriç Kız Meslek Lisesinde bulunan ve öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak ve evlerdeki israfı önlemek gibi amaçlarla başlatılan proje kapsamında yetiştirilen 200'ü aşkın hayvan arasında yer alan hindilerin futbol yeteneği görenleri şaşırtıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra okuldaki sessizliği fırsata çeviren hindiler, günlerinin büyük bir bölümünü futbol topu ile oynayarak geçiriyor.

O ANLARI HEMEN CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

Hayvanları beslemek için her gün okula gelen Okul Müdür Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni Sami Çomak ve 13 yaşındaki Kurtalmış Çomak tarafından hindilerin futbol yeteneğini fark edildi. Yaklaşık 10 gün önce babası ile birlikte geldiği okulun bahçesinde, babasının hayvanlara yem verdiği esnada tek başına top oynayan Kurtalmış Çomak, futbol topuna bahçede gezen hindilerin de tepki verdiğini gördü. Hindilerle birlikte oynayan Kurtalmış Çomak, hayvanların bıkmadan usanmadan saatlerce futbol topu ile oynadığını fark etti. Durumu babasına da söyleyen Kurtalmış Çomak, hemen cep telefonu ile o anları kayıt altına almaya başladı. Tüm hünerlerini sergileyen hindiler, karşı kaleye kadar topu sürerek, topu ağlara gönderdi.

Tarih öğretmeni Sami Çomak, yaklaşık 10 gün önce fark ettikleri olay karşısında çok şaşırdığını belirterek, hindilerin topu karşı kaleye kadar ayakları ile sürdüğünü, topun kaleye girmesi ile o anları kayıt altına alan oğlunun da büyük sevinç ve heyecan yaşadığını kaydetti.

Hindilerin alıştığı öğrencilerden uzak kalmaları nedeniyle sıkılmış olabileceklerini de belirten Çomak, "Öğrenciler için yaptığımız bu okul bahçesinde çok ilginç bir olaya şahit olduk. Belki öğrencilerden, belki okul işlerinden bu güne kadar hindilerin futbola düşkünlüğünü fark edememiştik. Şimdi önlerine topu bıraksan, sabahtan öğleye kadar topun peşinde koşturuyorlar, oynuyorlar. Bıraksanız, saatlerce top oynuyorlar, maç yapıyorlar. Bizim için başta bu hindiler olmak üzere okulumuzdaki tüm hayvanlarımız değerli. Öğrencilerimiz de çok değerli ama bunlar da öğrencilerimiz kadar değerli. Hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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