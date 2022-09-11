Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 2. hafta maçları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Yomraspor-Entegre Solar Elazığspor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 0-2
Hacettepe 1945-Edirnespor: 0-1
Çatalcaspor-52 Orduspor FK: 0-1
Eskişehirspor-1922 Konyaspor: 0-3
Amasyaspor FK-Belediye Kütahyaspor: 0-3
2. Grup:
Amberçay Eynesil Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Elazığ Karakoçan FK-Bayrampaşa: 1-2
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-0
Armoni Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor: 4-0
Bulvarspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-2
Turgutluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 3-2
Darıca Gençlerbirliği-Karaman FK: 2-6
Orduspor 1967-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0
3. Grup:
Merkür Holding Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-2
Siirt İl Özel İdaresi-Niğde Anadolu FK: 0-0
Malatya Arguvanspor-Muş 1984 Muşspor: 0-1
Osmaniyespor FK-Artvin Hopaspor: 5-0
Bergama Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK: 1-1
Efeler 09-Kepez Belediyespor: 0-1
Bitexen Sapanca Gençlikspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2