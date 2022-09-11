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Futbol: TFF 3. Lig

11.09.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 2. hafta sona erdi

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 2. hafta maçları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Yomraspor-Entegre Solar Elazığspor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 0-2

Hacettepe 1945-Edirnespor: 0-1

Çatalcaspor-52 Orduspor FK: 0-1

Eskişehirspor-1922 Konyaspor: 0-3

Amasyaspor FK-Belediye Kütahyaspor: 0-3

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Elazığ Karakoçan FK-Bayrampaşa: 1-2

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-0

Armoni Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor: 4-0

Bulvarspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-2

Turgutluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 3-2

Darıca Gençlerbirliği-Karaman FK: 2-6

Orduspor 1967-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

3. Grup:

Merkür Holding Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-2

Siirt İl Özel İdaresi-Niğde Anadolu FK: 0-0

Malatya Arguvanspor-Muş 1984 Muşspor: 0-1

Osmaniyespor FK-Artvin Hopaspor: 5-0

Bergama Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK: 1-1

Efeler 09-Kepez Belediyespor: 0-1

Bitexen Sapanca Gençlikspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

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Anahtar Kelimeler:
TFF 3. Lig futbol

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