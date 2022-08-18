Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

Stat: Yeni Malmö
Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)
Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Kiese Thelin, Birmancevic.
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Kerem Kesgin, Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.
Goller: Dk. 18 Zeidan, Dk. 37. Christiansen (Malmö), Dk. 30 James (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: Dk. 34 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), 38. Dk. Erdal Rakip (Malmö)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö karşısında ilk yarıyı 2-1 yenik kapattı.
18. dakikada Malmö öne geçti. Birmancevic'in pasını alan Zeidan'ın Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinin sağından vurduğu top gol oldu:1-0
23. dakika Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sol taraftan Malmö ceza sahasına etkili giren James'in vuruşunda top kaleci Dahlin'in ellerinde kaldı.
30. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Uğur çiftçinin ortasına kafa vuran James meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
37. dakikada Malmö tekrar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın, Malmölü Erdal Rakip'i düşürmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Christiansen'in topu sol taraftan filelerle buluştu: 2-1
42. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Birmancevic'in pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Ceesay'in topuna Caner Osmanpaşa ayak koydu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Malmö'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.