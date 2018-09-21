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Füzeler ateşlendi! O bölge bombalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçağı Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Füzeler ateşlendi! O bölge bombalandı!

İsrail ordusu Gazze'nin doğusuna hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

SINIRDAKİ GÖSTERİLERE MÜDAHALE

Öte yandan İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin doğu sınırında toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, barışçıl göstericilere gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı. Filistinliler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yaktı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail'in 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde yaklaşık 180 Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil saldırı hava operasyonu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Galiba bizimde Sonumuz böyle olacak.... Zamanında Filistin Toprakları Satıldı,Daire alana Vatandaşlık Bedava...! Paraları Yediler Şimdi Torunları Çekiyor....Türkün Türkten Başka Dostu Yok anlatamıyoruz.... Osmanlı Torunuyuz Yakarız Yıkarız ile olmuyor bu işler... Eğitim bilim ile olur.
Van minute..! Balon ve uçurtmaya karşı füze ha... Allah'ın laneti onlara olsun.
FIRSATIM OLSA HER İSRAİLLİ YAHUDİ PİSLİĞİNE BİR BOMBA ATARDIM SİYONİST AŞAĞILIK MAHLUKATLAR
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