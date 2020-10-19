HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fuzuli ve Cebrayıl’de Ermenistan’dan ele geçirilen askeri teçhizat ve araçlara ait görüntüler paylaşıldı

Fuzuli ve Cebrayıl’de Ermenistan’dan ele geçirilen askeri teçhizat ve araçlara ait görüntüler paylaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 22:05 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl’de Ermenistan ordusundan ele geçirdiği askeri teçhizatlara ve araçlara ait görüntüleri paylaştı.Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonları başarılı şekilde sürerken, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri teçhizat ve araç ele geçirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl’de Ermenistan ordusundan ele geçirdiği askeri teçhizatlara ve araçlara ait görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonları başarılı şekilde sürerken, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri teçhizat ve araç ele geçirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrayıl’de ele geçirilen Ermenistan’a ait askeri teçhizatların ve araçların görüntülerini paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Vali ve doktor eşi karantinaya alındıVali ve doktor eşi karantinaya alındı
Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Sevgilisinin kucağında... Dalga konusu olunca...
Sevgilisinin kucağında... Dalga konusu olunca...
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Diğer Haberler
Hatay'da nefes kesen kovalamaca! Şüpheli elindeki uyuşturucuyu yutmaya çalıştı
Hatay'da nefes kesen kovalamaca
İzmir’de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
Akılalmaz olay! İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün frenine bastı
Akılalmaz olay! İstediği yerde inemeyince...
Bartın Valisi Sinan Güner ve doktar olan eşi Beyhan Güner karantinaya alındı
Vali ve doktor eşi karantinaya alındı
Düzce'de karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği adam evinde ölü bulundu
Karantinadaki damadı arayınca hemen dünürünün evine koştu
Kahramanmaraş'ta aranan PKK/KCK üyesi saklandığı evde yakalandı
PKK/KCK üyesi saklandığı evde yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.