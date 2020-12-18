G Noktası nedir? Kadınlarda G Noktası nasıl bulunur?

Seks esnasında kadınların zevk almasında etkili olan G noktası, vajinanın iç kısmında yer alır. İnsan vücudunun birçok noktasında erojen noktalar bulunur. Bu kadınlarda yoğunlukla klitoris olarak tanımlanıyor olsa da, bunun yanı sıra zevki doruklarda yaşatan G noktası da vardır. Kimine göre bir hayal ürünü kimine göre ise rüya gibi bir seks yaşamanın başlıca sebeplerinden biri de G noktasıdır. G Noktası Hakkında Bilinmesi Gerekenler Söz konusu kadınların orgazm olması olduğunda G noktası çok konuşulan konuların başında gelir. G noktası ilk kez, Alman bilim insanı ve Jinekolog Dr. Ernst Grafenberg’in 1950 yılında International Journal of Sexologgy dergisinde yayınladığı bir makalede anılıyor. Grafenberg zevk noktasını; “Cinsel uyarılma sırasında şişen üretra boyunca ön vajinal duvarın üzerinde bulunan erotik bölge” olarak nitelendirdi. G noktasının varlığına inananlar, vajinanın ön duvarında, pubik kemiğinin arkasında ve idrar yolunun alt kısmında yer aldığını aktarıyor. Bazı düşünceler ise, G noktasının klitoris’in başladığı bölge olarak nitelendiriyor. Cinsel birleşme sırasında G noktasına baskı uygulanmasına devam edildiği takdirde bu his yerini nefes kesen bir zevke bırakır. Cinsel birleşme olmadan sadece G noktasının uyarılması ile kadınların orgazm olması pek mümkün görünmez. En önemli ve büyük cinsel organın “beyin” olduğu tezine dayanarak, kadınlar zihninde canlandırarak hiçbir uyarılma olmadan da orgazm olabilirler.

Vajinanın Gizemli Bölgesi “G Noktası” Nerede ve Nasıl Bulunur? Vajinanın iç kısmı, yapısı itibarıyla diğer bölgelere göre daha fazla kılcal damara sahip olup adeta keşfedilecek birçok alana sahiptir. Bunların en gizemlisi ise G noktasıdır. Peki G Noktası tam olarak nerededir? Bu soru üzerine yıllardır birçok tespit ortaya atıldı fakat kesin yargılar maalesef mevcut değildir. Bunların başlıcası, “vajina girişinin 5-6 cm gerisinde idrar yolunun hemen alt kısmında ve klitorisin başladığı noktadır” şeklindedir. Erkeklerde prostat bezine benzer bir şekilde sıvı sağlayan skene bezlerine yakın bir yerde bulunması, aşırı zevk alması halinde bu bölgeden sıvı boşalmana sebep olur. Bu noktada ise kadın eşsiz bir orgazm yaşamış olur. Kimilerine göre bir hayal ürünü olan G noktasını bulmak sanıldığı kadar zor değildir. Kadınların kendilerini, el yordamıyla ya da cinsel oyunlarla keşfetmeleriyle bulabilir. Bunun yerine vücudunuzda partnerinizle de heyecanlı bir keşfe çıkabilirsiniz. Partneriniz, hafif hamlelerle parmaklarını vajinanızda gezdirirken, haz bölgesini hissetmeye odaklanın. Küçük bir tüyo vermek gerekirse; bu işlem sırasında idrar hissi geliyorsa doğru yoldasınız demektir. Yumuşak gelgitlerin ardından hafif baskıların uygulanması bölgenin daha da uyarılmasını sağlar ve idrar hissi yerini eşi benzeri olmayan bir zevke bırakır. Bu şekilde G noktasında eğlenceli anlar yaşamış olursunuz.

G Noktasını Şahlandıran Seks Pozisyonları Kadınların sinir uçlarının yoğunlukla vajina içinde olması orgazm konusunda biraz efor sarf etmeyi gerektirir. Doğru kişi ve doğru hareketlerle her iki taraf için de unutulmaz anlar yaşanması için G noktası unutulmamalıdır. G noktası neresi kadınlar için önemlidir, bu nokta ile kadınlar hazzı doruklarda yaşar. Bu noktayı hareketlendirmek ve eşsiz bir gece geçirmek için sadece parmakları kullanmak yerine, seks pozisyonlarına da başvurabilirsiniz. Fiziksel temasın yoğun olması, bir o kadar da zevk anlamına gelir. Cinsel birleşme olmadan önce ön sevişmeyi uzun tutmak hem klitoral boşalmaya hem de G noktasının büyümesine sebep olur. Bu sayede partnerinize daha çok yardımcı olabilirsiniz. Nokta atışı yapmak için kadınların üstte olduğu pozisyon doğru bir seçenek olabilir. Bir diğeri ise Doggy pozisyonu olabilir. Köpek pozisyonu olarak adlandıran bu hareket daha yoğun zevk almak isteyenlerin tercihleri arasındadır. G noktasına oynamak isteyenler de bu pozisyona başvurabilir. Orgazm Olmanın Anahtarı G Noktasında Toplumsal yapı itibarıyla kadınların cinsellik hakkındaki duyguları genellikle bastırılır ve bu da bireyin utanmasına, içine kapanık olmasına yol açar. Fakat bu son derece yanlıştır ve kadınların kendileri veya partneriyle beraber vücudunu tanımaları sağlıklı bir ilişki açısında şarttır. Orgazm, kadının fiziksel ve ruhsal olarak rahatlamasının karşılığıdır. Vajina içinde kılcal damarların yoğunlukla toplandığı G noktasına temas edildiğinde daha hızlı orgazm olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar karşısında G noktası ne işe yarar sorusu cevap kazanıyor. Burada en önemli şey ise çiftlerin cinsel hayatlarında tatmin olmalarıdır. Minik değişiklikler, yeni keşifler gibi heyecanlandırıcı hareketlerle hem erojen bölgeler aktif hale getirilir hem de çiftler birbirini daha net anlayabilirler.