G-string gelinliğe tepki: Kim poposunu göstermek ister ki?

Gelinliklerde bugünlerde sınırlar zorlanıyor, kabul edilen normları esnetiliyor. Ancak bu gelinlik bu seviyeyi biraz ileriye taşıyor.

İlk başta sırt ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken, pırıl pırıl parlayan gelinliğe biraz daha detaylı bakıldığında tamamen şeffaf olduğu görülüyor.

TEPKİ TOPLADI

G-string trendi 2021'de yükselen bir trend olur mu bilmiyoruz ama tepki çektiği kesin. Söz konusu gelinlik bir Facebook grubunda paylaşıldı ve kullanıcıların olumsuz görüşleriyle dikkat çekti.

Bir kullanıcı, 'neden bir insan büyükanne ve büyükbabasına kıçını göstermek ister ki?' diye sordu. Başka bir kullanıcı da, gelinliğin zarif kesimini sevdiğini ancak belden aşağısının unutulduğunu söyledi.

Binlerce kullanıcı ise şu görüşte birleşti: Bu gece iç çamaşırını gören biz olmamalıydık!



