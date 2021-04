G10, X20 ve daha fazlası: Nokia yeni akıllı telefonlarını tanıttı!

Nokia G10 ve G20 ile başlayalım. Her iki telefon neredeyse aynı tasarıma sahip. G10'da 6,38 inçlik HD+ IPS LCD bir panel var. G20'de ise 6,52 inçlik HD+ IPS LCD ekran bulunuyor. Nokia G10 Snapdragon 460 işlemcisinden güç alırken, G20 MediaTek Helio G35 ile geliyor. G10'da işlemciye 3 GB/4GB RAM, G20'de ise sadece 4 GB RAM eşlik ediyor. Her iki modelde de 5.050 mAh'lik bir batarya var. G10'un arkasında 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası yer alıyor. G20 ise 48 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası taşıyor. Nokia G10 için belirlenen fiyat 140 euro, G20 için belirlenen fiyat ise 160 euro.

NOKIA C10 VE C20

Nokia C10 ve C20 Android Go ile gelen akıllı telefonlar. Yani giriş seviyesine hitap ediyorlar. G serisi gibi, C serisindeki iki telefon da birbirine benziyor. Her ikisinin de 720p+ çözünürlüklü (20:9) 6.52 inçlik LCD ekranı var. İki telefon, arkada 5 MP'lik tek bir kameraya yer veriyor. Önde de 5 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. 1GB/2GB RAM, 16GB/32 GB depolama seçenekleri bulunan telefonlarda Unisoc SC7331E işlemcisi (C10'da) ve Unisoc SC9863A işlemcisi (C20'de) bulunuyor. 3000 mAh pil kapasitesine sahip telefonlar, 100 euronun altında bir fiyata sahip.

NOKIA X10 VE X20

Nokia'nın X10 ve X20 modelleri, diğer modellere nazaran daha performanslı. Ancak amiral gemisi seviyesinde değiller. 6.67 inçlik Full HD+ ekran ile gelen 5G'li telefonlar, nokta çentik dokunuşuna sahipler. 4.470 mAh pili bulunan telefonlara Snapdragon 480 işlemcisi güç veriyor. Nokia X10'da Snapdragon 480 işlemcisine 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonda, 48 MP'lik ana kamera + 5 MP'lik geniş açılı kamera + 2 MP'lik derinlik kamerası + 2 MP'lik makro kamera bulunuyor. Ön tarafta 8 MP'lik bir selfie kamerası var. Nokia X20'de ise Snapdragon 480 işlemcisine 6GB RAM/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. X10'daki 48 MP'lik ana kamera, X20'de yerini 64 MP'lik ana kameraya bırakıyor. Ön kamera da 32 MP çözünürlüğünde. Nokia X10 fiyatı 309 euro'dan, Nokia X20 fiyatı 349 euro'dan başlıyor.