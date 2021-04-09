G10, X20 ve daha fazlası: Nokia yeni akıllı telefonlarını tanıttı!

HMD Global bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nokia, bir süredir sessizliğini koruyordu. Fakat firmanın yeni akıllı telefonlar tanıtacağına yönelik yaygın bir görüş hakimdi. Nokia, daha önce paylaştığı bir bilgi ile 8 Nisan tarihini işaret etmişti. Nitekim 8 Nisan günü Nokia bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte Nokia'nın yeni akıllı telefon modelleri tanıtıldı. Firma etkinlikte Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10, Nokia X20, Nokia C10 ve Nokia C20 adını taşıyan dört farklı telefon duyurdu.

NOKIA G10 VE G20

Nokia G10 ve G20 ile başlayalım. Her iki telefon neredeyse aynı tasarıma sahip. G10'da 6,38 inçlik HD+ IPS LCD bir panel var. G20'de ise 6,52 inçlik HD+ IPS LCD ekran bulunuyor. Nokia G10 Snapdragon 460 işlemcisinden güç alırken, G20 MediaTek Helio G35 ile geliyor. G10'da işlemciye 3 GB/4GB RAM, G20'de ise sadece 4 GB RAM eşlik ediyor. Her iki modelde de 5.050 mAh'lik bir batarya var. G10'un arkasında 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası yer alıyor. G20 ise 48 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası taşıyor. Nokia G10 için belirlenen fiyat 140 euro, G20 için belirlenen fiyat ise 160 euro.