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G20'de lider eşlerinin gündemi denizler ve okyanusların temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Japonya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde, liderlerin eşleri denizler ve okyanuslardaki kirliliğe çözüm aramak için bir araya gelecek - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da lider eşlerine Türkiye'deki deniz ve su varlıklarının korunmasına ilişkin yürütülen Sıfır Atık Mavi projesini anlatacak

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Japonya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde, liderlerin eşleri denizler ve okyanuslardaki kirliliğe çözüm aramak için bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Türkiye'deki deniz ve su varlıklarının korunmasına ilişkin yürütülen Sıfır Atık Mavi projesini anlatacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Japonya'nın Osaka kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi'nde liderler, uluslararası gelişmeleri değerlendirirken, lider eşleri de "Deniz ve Okyanus Sempozyumu"nda deniz ve okyanuslardaki kirliliğe çözüm arayacak.

Sasakawa Barış Vakfı (OPRI-SPF) Okyanus Politikaları Araştırma Enstitüsü Başkanı Atsushi Sunami'nin moderatörlüğünde 29 Haziran'da gerçekleşecek sempozyumda, Osaka Körfezi'nin de dahil olduğu Kansai Bölgesi'nde okyanus eğitimi verilen okullardan öğrenciler de bulunacak.

Deniz ve okyanusların, insan yaşamı için öneminin konu edildiği sempozyumda, G20 üyesi ülkelerin ve uluslararası kuruluşların okyanus kaynaklarının sürdürülebilirliğini teşvik etmeleri ve bireylerin okyanus ve deniz ortamını korumak için neler yapabileceği ele alınacak.

Sempozyumun soru-cevap bölümünde ise Emine Erdoğan, Türkiye'deki deniz ve su varlıklarının korunmasına ilişkin yürütülen Sıfır Atık Mavi projesi hakkında bilgi verecek.

"Su Şehri" olarak bilinen Osaka'dan, sempozyumla dünya vatandaşlarına, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanusların gelecek nesillere aktarılmasının özel yollarını içeren bir mesaj gönderilmesi de planlanıyor.

Ayrıca lider eşleri kağıttan yapılan balıklarla dünyaya okyanus temizliği mesajı da yollayacak.

Emine Erdoğan, Dünya'nın ilk "Sıfır Atık Kasabası" olarak bilinen Japonya'nın Kamikatsu kasabasının Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle bir araya gelecek.

Emine Erdoğan, Hanamoto ile atık yönetiminin işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

- Denizlerde önlem alınmazsa 2050'de balıktan çok plastik olacak

Dünyada, denizlerdeki atıkların yüzde 75'ini plastikler oluşturuyor. Her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor ve 1 milyondan fazla deniz kuşu, 100 bin memeli ve deniz kaplumbağası deniz çöpleri sebebiyle yaşamlarını yitiriyor. Önlem alınmazsa 2050 yılında denizde balıktan daha çok plastik olması öngörülüyor.

Ayrıca, deniz ortamında küçük parçalara ayrılan plastikler, balıklar ve diğer canlıların besin zincirine girerek tüm canlıların sağlığını tehdit ediyor.

G-20 ülkeleri ise dünyanın plastik atıklarının yaklaşık yarısını üretiyor. Bu nedenle denizlerdeki plastik atık sorunu ayrı bir başlıkla ele alınacak.

Türkiye'de ise atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımı için Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Sıfır Atık" projesi ile denizlerdeki kirliliğin önlenmesi kapsamında ise Sıfır Atık Mavi projesi yürütülüyor.

Bu projelerle atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefleniyor.

Deniz çöplerinin önlenmesi konusu, haziran ayının ortalarında G20 ülkelerinin çevre ve enerji bakanlarının katılımıyla Japonya'nın Nagano kentine bağlı Karuizawa'da düzenlenen G20 Çevre ve Enerji Bakanları toplantısında da masaya yatırılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı toplantıda, denizlerden plastik atıkların temizlenmesine yönelik, en iyi uygulamaları paylaşmak ve standartlar oluşturmaya başlamak için görüş birliğine varılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan G20 Liderler Zirvesi Sıfır Atık Mavi

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