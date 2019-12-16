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G5 Sahel ülkelerinin liderleri terör nedeniyle olağanüstü toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 00:38 | Son Güncelleme

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Kabore: - "Bölgede sık yaşanan terörist saldırılar durumun ciddiyetini gösteriyor. G5 Sahel Ortak Gücü'nü tam kapasiteyle kullanmalıyız” - Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf: - "Terörle mücadelede daha fazla müttefike ihtiyacımız var"

Nijer’in başkenti Niamey’de düzenlenen G5 Sahel olağanüstü zirvesinde, teröre karşı daha bölgesel ve uluslararası işbirliği çağrısı yapıldı.

Burkina Faso’da yapılması planlanan ancak Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde 71 askerin yaşamını yitirdiği garnizon saldırısı nedeniyle Niamey’e alınan zirvede, Mali, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Nijer cumhurbaşkanları bir araya geldi.

G5 Sahel’in dönüşümlü başkanlığını yürüten Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, sürekli tekrarlayan saldırıların bölge ülkelerine durumun ciddiyetini ve işbirliğinin önemini hatırlattığını belirtti. Terörün üstesinden ancak bölgedeki ülkelerin seferberliği ve uluslararası toplumun desteğiyle gelinebileceğini vurgulayan Kabore, "Bölgede sık yaşanan terörist saldırılar durumun ciddiyetini gösteriyor. G5 Sahel Ortak Gücü’nü tam kapasiteyle kullanmalıyız." dedi.

- Terörle mücadelede müttefik vurgusu

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf da Sahel ülkelerinde terörizm tehdidinin giderek kötüleştiğini, saldırıların sadece askeri mevkileri değil, sivil nüfusu, özellikle de geleneksel liderleri hedef aldığını vurguladı.

Teröristlerin savaş sanatında ustalaştığını söyleyen Yusuf "Terörle mücadelede daha fazla müttefike ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

- Sahel'de Fransa karşıtlığı tartışmaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Aralık'ta Londra'da düzenlenen NATO zirvesinde Fransız askerlerinin bulunduğu Afrika ülkelerinde artan bir Fransa karşıtlığı gördüğü ve bu ülkelerin liderlerinden buna ilişkin izahat beklediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Bunun ardından birçok Afrika ülkesinde Fransız Cumhurbaşkanının açıklamaları sert tepkiyle karşılanmış, üslubu eleştirilmişti.

Diğer yandan ülkedeki yabancı üslere yönelik bugün yapılması planlanan gösteriye de izin verilmedi.

Mali’de 2012'de patlak veren ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarıyla Sahel’i saran şiddet olayları, Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Sahel’de görevlendirdiği 4 bin asker, Birleşmiş Milletler’in 15 bin kişilik Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), ABD güçleri ve G5 Sahel Ortak Gücü’ne rağmen bölgeyi tehdit ediyor.

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