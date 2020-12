G7 nedir? G7 ülkeleri hangileridir?

G7 Ülkeleri Gelir Eşitsizlikleri

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) isimli uluslararası ekonomi örgütüne göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), G7 ülkeleri arasında gelir eşitsizliği en yüksek ülke durumunda bulunmaktadır. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) hane halkı gelir dağılımını ölçerken G7 ülkeleri Gini katsayısı adlı bir formül kullanır. Gini katsayısı, herkesin gelirinin eşit olduğu bir ülkede 0 değerini alırken; bir kişinin tüm geliri aldığı bir ülkede 1 değerini alır.

G7 ülkeleri arasında Almanya ve Fransa 0.29 değeri ile en düşük değerleri alırken; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafında ise Gini katsayısı 0.39 seviyesini buluyor.

G7 Ülkeleri Nerede Toplanır?

G7 zirvesi her yıl üye ülkelerden birinde toplanır. Yıllık G7 zirvesine hükümet başkanları katılır. G7 başkanlığını yürüten üye ülke, yılın zirvesini düzenlemek ve ev sahipliğinden sorumludur. Yıllık seri zirveler, zirveler için ev sahibi ülke dizisinin zaman içinde ve serilerde tekrar ettiği gibi, tartışmalı bir şekilde farklı kronolojik olarak ayrıştırılabilir. Genellikle her ülke her 7 yılda bir zirveye ev sahipliği yapmaktadır.

Tarihçe olarak 1975 yılından bu yana, grup ekonomik politikaları görüşmek üzere yıllık olarak zirve görüşmelerinde toplanırken; 1987 yılından itibaren G7 Maliye Bakanları bağımsız toplantılar ile yılda en az iki ile dört kez toplanmaya başlamıştır.