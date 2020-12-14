G7 nedir? G7 ülkeleri hangileridir?

G7 zirvesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. G7 zirvesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireyler İnternet üzerinden araştırmalarını yapıyor. Dünyada ekonomisi en büyük yedi ülkenin oluşturmuş olduğu zirvede Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir. G7 Ülkeleri Hangileridir? Bu gruba üye ülkeler net küresel zenginliğin yaklaşık olarak %64’ünü (263 trilyon $) oluşturmaktadır.

G7 ülkeleri hangileri diye merak ediyorsanız okumaya devam edin!

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Fransa

İtalya

Japonya

Birleşik Krallık

Kanada olmak üzere 7 ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içerisinde temsil edilmektedir.

Bu ülkelerin isimleri KPSS gibi sınavlarda ya da bilgi yarışmalarda sorulabilir. Akılda tutmak için G7 ülkeleri kodlama yapılarak ezberlenebilir. G7 ne zaman oluştu? Dünyanın ileri gelen sanayileşmiş ülkeleri için forum düşüncesi 1973 petrol krizinden önce ortaya çıktı. 25 Mart 1973 Pazar günü, Hazine Amerika Birleşik Devleti Dışişleri, George Shultz ve gayri resmi bir toplantıyla toplanan maliye bakanları;

Batı Almanya Maliye Bakanı Helmut Schmidt

Fransa Maliye Bakanı Valéry Giscard d’Estaing

İngiltere Maliye Bakanı Anthony Barber Yaklaşan toplantıdan önce Washington DC Cumhurbaşkanı Nixon, şehir dışında olacağını ve Beyaz Saray’ın kullanılmasını teklif ettiğini belirtti. Toplantı daha sonra zemin kattaki kütüphanede yapıldı. İsimlerini ortamdan alan dört kişilik orijinal grup “Kütüphane Grubu” olarak tanındı. 1973 yılının ortalarında, Dünya Bankası IMF toplantılarında Shultz, kabul edilen ilk dört ülkeye Japonya’nın eklenmesini önerdi. Daha sonraki yıllarda Kanada ve İtalya’nın katılmasıyla grup tamamlanmış oldu. G7’de Rusya’nın Özel Durumu G7 ülkeleri, 1998 yılında Rusya’nın katılması ile G8 olarak adlandırılmaya başlandı. Rusya Federasyonu 1998 ile 2014 yılları arasında forumda yer almıştır. 2014 yılında Rusya Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi ile G7 tarafından kınanmıştır. Yine aynı yıl içerisinde Rusya’nın Kırım’ı ilhakını resmi ilanı üzerine G7, Hollanda’daki Lahey’deki Catshuis’de Hollanda Başbakanlık resmi ikametgahında acil bir toplantı düzenledi. Bu yer; tüm G7 liderleri, Hollanda’nın ev sahipliği yaptığı 2014 Nükleer Güvenlik Zirvesine katılmak üzere hazır olarak orada bulunduğundan seçildi. Bu zirve G7 ülkesi olmayan bir ülkede gerçekleşen ve ev sahibi ülke liderinin zirveye katılmadığı ilk toplantıdır. Haziran 2014’te Brüksel’deki G7 zirvesindeki liderler Moskova’yı, Ukrayna’nın egemenliğini “sürekli ihlal ettiği” için ortak açıklama ile kınadılar. Bu toplantı, Rusya’nın Mart ayında Kırım’ı ilhakının ardından G8’den çıkarılmasından bu yana yapılan ilk toplantı oldu. Bu sebeplerle organizasyon yeniden G7 adıyla anılmaya başlanmıştır.

G7 Ülkeleri Gelir Eşitsizlikleri OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) isimli uluslararası ekonomi örgütüne göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), G7 ülkeleri arasında gelir eşitsizliği en yüksek ülke durumunda bulunmaktadır. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) hane halkı gelir dağılımını ölçerken G7 ülkeleri Gini katsayısı adlı bir formül kullanır. Gini katsayısı, herkesin gelirinin eşit olduğu bir ülkede 0 değerini alırken; bir kişinin tüm geliri aldığı bir ülkede 1 değerini alır.

G7 ülkeleri arasında Almanya ve Fransa 0.29 değeri ile en düşük değerleri alırken; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafında ise Gini katsayısı 0.39 seviyesini buluyor. G7 Ülkeleri Nerede Toplanır? G7 zirvesi her yıl üye ülkelerden birinde toplanır. Yıllık G7 zirvesine hükümet başkanları katılır. G7 başkanlığını yürüten üye ülke, yılın zirvesini düzenlemek ve ev sahipliğinden sorumludur. Yıllık seri zirveler, zirveler için ev sahibi ülke dizisinin zaman içinde ve serilerde tekrar ettiği gibi, tartışmalı bir şekilde farklı kronolojik olarak ayrıştırılabilir. Genellikle her ülke her 7 yılda bir zirveye ev sahipliği yapmaktadır.

Tarihçe olarak 1975 yılından bu yana, grup ekonomik politikaları görüşmek üzere yıllık olarak zirve görüşmelerinde toplanırken; 1987 yılından itibaren G7 Maliye Bakanları bağımsız toplantılar ile yılda en az iki ile dört kez toplanmaya başlamıştır.