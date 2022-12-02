Galata Köprüsü'de otobüs kazası: Yaralılar var! Balık tutarken...

Galata Köprüsü'nün Eminönü istikametinde meydana gelen kazadan görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi. Balık tutan 2 kişi ve otobüsten düşen 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İşte ayrıntılar...
Yağmurlu havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.
İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı.
Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: DHA