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Galata Köprüsü'de otobüs kazası: Yaralılar var! Balık tutarken...

02.12.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yağmurlu hava kazaları da beraberinde getiriyor. Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip balık tutanlara doğru yöneldi. Kaza sonucu balık tutan 2 kişinin yanı sıra otobüsteki bir kişi de yaralandı.

Galata Köprüsü'de otobüs kazası: Yaralılar var! Balık tutarken...

Galata Köprüsü'nün Eminönü istikametinde meydana gelen kazadan görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi. Balık tutan 2 kişi ve otobüsten düşen 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İşte ayrıntılar...

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BALIK TUTUYORLARDI

Yağmurlu havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.

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İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı.

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OTOBÜSTEKİ YOLCU DÜŞTÜ

Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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