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  4. Galata Köprüsü'nden denize düştü! Cansız bedeni saatler sonra bulundu

Galata Köprüsü'nden denize düştü! Cansız bedeni saatler sonra bulundu

19.05.2023 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Köprüsü'nden bilinmeyen bir sebeple denize düşen vatandaş gözden kayboldu. Uzun süren aramaların ardından şahsın cansız bedeni Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından bulundu.

Galata Köprüsü'nden denize düştü! Cansız bedeni saatler sonra bulundu

Olay Fatih ilçesi, Galata Köprüsü'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa bir sürede olay yerine gelen polisler, sahil güvenlik ile beraber arama kurtarma çalışmaları başlattı.

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GECE SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil güvenlik dalgıçları da arama kurtarma çalışmalarına katılarak suyun altında ceset araması yaptı. Polis dalgıç kurbağa ekiplerinin araması sonucu gece saatlerinde şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze daha sonrasında otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)

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Galata Köprüsü

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