Galata Wind halka arz tarihi ne zaman? Galata Wind hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

SPK tarafından halka arzı onaylanan Galata Wind Enerji’nin halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Galata Wind Enerji, sermayesinin %25'ine karşılık gelen Doğan Holding'e ait 13.369.787.000 adet payları halka arz ediyor. Galata Wind'in SPK tarafından onaylanan halka arzının hisse fiyatları ve borsa kodu belli oldu.

GALATA WİND HALKA ARZ NE ZAMAN?

Galata Wind halka arz süreci 15-16 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Hisse yıldız pazarda işlem görecek. Lotlar eşit olarak dağıtılacak.

Galata Wind halka arz süreci, pek çok banka aracılığıyla gerçekleşebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan’ın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.