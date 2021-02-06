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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'küfür' tepkisi: Seyircisiz sanıyorduk ama localar dolu, küfür yiyoruz

06.02.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'küfür' tepkisi: Seyircisiz sanıyorduk ama localar dolu, küfür yiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, maçların seyircisiz oynanmasına rağmen locaların dolu olduğunu ve kendilerine küfredildiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, maçların seyircisiz oynanmasına rağmen locaların dolu olduğunu ve kendilerine küfredildiğini söyledi.

Terim, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyorduk ama seyirci var. Locaları falan da dolu. Takımımıza, çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler var. Kimsenin hiçbir şey yaptığı yok" dedi.

Terim, "Seyirci varken alışığız zaten. Neyini konuşacağız şimdi maçın? Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den" diye konuştu.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ettiği derbi 19.00'da başladı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 9 maçtan 8 galibiyet aldı, bir maç berabere sonuçlandı.

Maçın 52. dakikasında Galatasaray Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçti. Maç devam ediyor.

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