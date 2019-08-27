Galatasaray yönetiminin ibra davası

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan dava kapsamında, 20 Ağustos'ta kulüp avukatlarınca sunulan, "ihtiyati tedbir alınması" talepli dilekçeyi değerlendirdi.

Mahkeme verdiği ara kararla avukatların taleplerini kabul ederek, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınmasına yönelik hüküm kurdu.

- Yönetim kuruluna yönelik tedbirin kaldırılması itirazı reddedilmişti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart 2019'da ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu ve denetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de, denetim kurulunun görevine devam edebilmesi için dava açılmıştı.