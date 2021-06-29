Galaxy A21s'in güvenlik güncellemesi birçok ülkede aktif olacak

Hem Android ile uyum hem de uygulamaların senkronize edilmesi konusunda bazı sorunlar yaşanabiliyor. Bu problemler güvenlik açıkları yaratabiliyor. Şirket durumun farkında olduğu için güvenlik güncellemelerini düzenli olarak tüm dünyadaki kullanıcılarına dağıtıyor.

Samsung markasının en son yazılım güncellemesi olan A217MUBS6CUF4 sayesinde kullanıcılar tamamen güvende kalabiliyor. Bu yazılım güncellemesi yama olarak tanımlanıyor ve mevcut açıkları gideriyor.

KISA SÜREDE GELECEK

Yeni güvenlik güncellemesi ile ilgili ortaya çıkan son detaylara göre, güncelleme 35 ülkede aktif hale getirildi. Güncellemenin kısa bir süre içerisinde diğer ülkelere de dağıtılması bekleniyor. Diğer güncellemelerde Samsung kullanıcıları bekletebiliyor. Fakat söz konusu güvenlik güncellemesi olunca şirket mümkün olduğunca hızlı davranıyor. Peki bu cihaz ne kadar daha güvenlik güncellemesi alacak?

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre bu cihazın yaklaşık 3 yıl daha güvenlik güncellemesi alması bekleniyor. Böylece güvenlik noktasında herhangi bir sorun kalmayacak.

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