HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy A21s'in güvenlik güncellemesi birçok ülkede aktif olacak

Galaxy A21s'in güvenlik güncellemesi birçok ülkede aktif olacak

29.06.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, güvenlik güncellemelerine çok fazla önem veriyor. Şirketin bir güvenlik krizi yaşamak istemediği oldukça açık. Galaxy A21s modeli için getirilen yeni güvenlik güncellemesi ise yavaş yavaş kullanıcılara dağıtılacak.

Galaxy A21s'in güvenlik güncellemesi birçok ülkede aktif olacak

Hem Android ile uyum hem de uygulamaların senkronize edilmesi konusunda bazı sorunlar yaşanabiliyor. Bu problemler güvenlik açıkları yaratabiliyor. Şirket durumun farkında olduğu için güvenlik güncellemelerini düzenli olarak tüm dünyadaki kullanıcılarına dağıtıyor.

Samsung markasının en son yazılım güncellemesi olan A217MUBS6CUF4 sayesinde kullanıcılar tamamen güvende kalabiliyor. Bu yazılım güncellemesi yama olarak tanımlanıyor ve mevcut açıkları gideriyor.

Galaxy A21-s

KISA SÜREDE GELECEK

Yeni güvenlik güncellemesi ile ilgili ortaya çıkan son detaylara göre, güncelleme 35 ülkede aktif hale getirildi. Güncellemenin kısa bir süre içerisinde diğer ülkelere de dağıtılması bekleniyor. Diğer güncellemelerde Samsung kullanıcıları bekletebiliyor. Fakat söz konusu güvenlik güncellemesi olunca şirket mümkün olduğunca hızlı davranıyor. Peki bu cihaz ne kadar daha güvenlik güncellemesi alacak?

Samsung 6G için çalışmalara başladıSamsung 6G için çalışmalara başladı

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre bu cihazın yaklaşık 3 yıl daha güvenlik güncellemesi alması bekleniyor. Böylece güvenlik noktasında herhangi bir sorun kalmayacak.

Alzheimer’ın en önemli sebeplerinden birisi ortaya çıktı: Bilim insanları uyarıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
PC Health Check App güncellendiPC Health Check App güncellendi
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.