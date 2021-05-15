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Galaxy A22s 5G Google Play’de listelendi

15.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un Temmuz ayında bugüne kadarki en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olan Galaxy A22 5G‘yi piyasaya süreceği bildirdi. Şimdi de bu modelin Galaxy A22s 5G olacağını söylüyor.

Galaxy A22s 5G Google Play’de listelendi

Akıllı telefon sektörü pandemiye rağmen hiçbir şekilde durağan geçmiyor. Her gün yeni modellerin çıkışı konusunda bilgiler geliyor. Şimdi teknoloji devi Samsung’un yeni telefonu hakkında bilgi geldi. Galaxy A22s 5G adlı yeni bir Samsung akıllı telefon Google Play Console’da listelendi . Listeye göre, bu cihaz SM-A226B olan Galaxy A22 ile aynı model numarasına sahip olacak .
Ayrıca, listede belirtilen özellikler ikinci cihazınkiyle eşleşiyor. Bu nedenle, Samsung’un Galaxy A22 5G’yi belirli pazarlarda Galaxy A22s 5G olarak satmasını bekleyebiliriz.

Listeye göre, yaklaşan Galaxy A22 s 5G, 4GB RAM ile birleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 700 SoC’ye sahip olacak. Ayrıca, yakışıklı 1080 x 2009 piksel ve 450 DPI alışılmadık bir çözünürlüğe sahip bir FHD + ekrana sahip olacak. Yazılıma gelince, Android 11 çalıştıracak ancak telefonun One UI 3.x veya One UI Core 3.x ile gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Galaxy A22 5G’nin sızdırılmış özelliklerine bakıldığında, Galaxy A22s 5G’nin 6.5 inçlik Infinity-V ( damla çentikli) ekran , 48MP birincil kamera, 13MP selfie kamera , yana monte edilmiş parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık ile gelmesini bekleyebiliriz. jak, USB Type-C bağlantı noktası ve 15W hızlı şarj .

Son olarak, Galaxy A22s 5G bu dört renkte mevcut olabilir – gri, beyaz, açık yeşil ve mor.

NovaBook ve NovaPad’ler geliyor

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Samsung
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