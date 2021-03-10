HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy A50, One UI 3 güncellemesi alan cihazlar arasına katıldı

Galaxy A50, One UI 3 güncellemesi alan cihazlar arasına katıldı

10.03.2021 09:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galaxy A50, One UI 3 güncellemesi alan cihazlar arasına katıldı

Samsung Galaxy A50 iki yıldır piyasada olan bir akıllı telefon. Galaxy A50 şimdi Android 11’i One UI 3 güncellemesi ile alan cihazlar arasına katılmış durumda.

Güncelleme A505FDDU7CUBC model numarasıyla geliyor ve nispeten büyük bir boyutta. Güncellemenin boyutu 1,8 GB’ın üzerinde. Yazılım güncellemesinin getirdiği yeni özelliklerden bazıları, bildirimler alanındaki özel konuşmalar bölümü.

Güncelleme ayrıca hızlı ayarlar panelinde daha iyi bir medya oynatıcı pencere ögesi, sohbet balonları, tek seferlik izinler gibi özellikler içeriyor. Paket, Mart 2021 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

1-23

One UI 3 güncellemesi diğer güncellemeler gibi aşamalı olarak geliyor. Yani tüm kullanıcıların güncellemeyi alması biraz zaman alabilir. Bazı kullanıcıların cihazlarında otomatik güncellemeleri kapatması ihtimali de var. Bu nedenle cihazınıza güncelleme gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmeniz yararlı olacaktır. Bunun için Samsung Galaxy A50 Ayarlarının Yazılım güncelleme menüsündeki etkinleştirme düğmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

SAMSUNG GALAXY A50 ÖZELLİKLERİ

Cihaz 6.4 inçlik Full HD+ ekrana sahip. Telefon, Samsung’un orta segment işlemcisi Exynos 9610 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcinin yüksek performanslı 4 çekirdeği 2.3 GHz hızında çalışıyor. Cihaz 6 GB RAM ile beraber geliyor ve tercihe bağlı olarak 64 GB ve 128 GB depolama boyutu ile beraber alınabiliyor. Dileyen kullanıcılar, telefonun depolama alanını bir SD kart yardımıyla da artırabiliyor. Telefon 3 kameraya sahip. Ana kameraya 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksellik derinlik algılama kamerası eşlik ediyor. Derinlik kamerasının diyafram açıklığı ise f/2.2 olarak karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise 25 megapiksellik f/2.0 diyafram açıklığında bir kamera görev alıyor.

Oppo Türkiye fabrikasında üretime başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındıCanını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındı
Apple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildiApple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildi
Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Magic UI 4.0 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu

Magic UI 4.0 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu

Oppo Huawei’yi geçti

Huawei liderliği kaptırdı! İşte yeni lider

Çocuklara uygun Podcast sunacak

Çocuklara uygun Podcast sunacak

Google Chromecast deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek

Google Chromecast deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek

Snapdragon 870 yongalı vivo X60 için hazırlıklar tamam

Snapdragon 870 yongalı vivo X60 için hazırlıklar tamam

Apple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildi

Apple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.