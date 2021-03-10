Galaxy A50, One UI 3 güncellemesi alan cihazlar arasına katıldı

Güncelleme A505FDDU7CUBC model numarasıyla geliyor ve nispeten büyük bir boyutta. Güncellemenin boyutu 1,8 GB’ın üzerinde. Yazılım güncellemesinin getirdiği yeni özelliklerden bazıları, bildirimler alanındaki özel konuşmalar bölümü.

Güncelleme ayrıca hızlı ayarlar panelinde daha iyi bir medya oynatıcı pencere ögesi, sohbet balonları, tek seferlik izinler gibi özellikler içeriyor. Paket, Mart 2021 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

One UI 3 güncellemesi diğer güncellemeler gibi aşamalı olarak geliyor. Yani tüm kullanıcıların güncellemeyi alması biraz zaman alabilir. Bazı kullanıcıların cihazlarında otomatik güncellemeleri kapatması ihtimali de var. Bu nedenle cihazınıza güncelleme gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmeniz yararlı olacaktır. Bunun için Samsung Galaxy A50 Ayarlarının Yazılım güncelleme menüsündeki etkinleştirme düğmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

SAMSUNG GALAXY A50 ÖZELLİKLERİ

Cihaz 6.4 inçlik Full HD+ ekrana sahip. Telefon, Samsung’un orta segment işlemcisi Exynos 9610 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcinin yüksek performanslı 4 çekirdeği 2.3 GHz hızında çalışıyor. Cihaz 6 GB RAM ile beraber geliyor ve tercihe bağlı olarak 64 GB ve 128 GB depolama boyutu ile beraber alınabiliyor. Dileyen kullanıcılar, telefonun depolama alanını bir SD kart yardımıyla da artırabiliyor. Telefon 3 kameraya sahip. Ana kameraya 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksellik derinlik algılama kamerası eşlik ediyor. Derinlik kamerasının diyafram açıklığı ise f/2.2 olarak karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise 25 megapiksellik f/2.0 diyafram açıklığında bir kamera görev alıyor.

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