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Galaxy A71 5G amiral gemisi modellerine kafa tutacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz aylarda karşımıza LTE yani 4G destekli Galaxy A71 modeli ile çıkmıştı. Gücünü Snapdragon 730 yonga setinden alan bu telefonun şimdi de 5G’li sürümünün geleceği açıklandı. Galaxy A71 5G olarak geçecek olan bu model, özellikleri ile amiral gemisi modellerine kafa tutacak gibi görünüyor.

Galaxy A71 5G amiral gemisi modellerine kafa tutacak

6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelecek olan telefonda 5G desteğine sahip olan sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga seti bulunacak.

GALAXY A71 5G ÖZELLİKLERİ

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olacak olan bu modelde dörtlü arka kamera kurulumuna yer verilecek.

64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açı f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyaframlı derinlik sensörü + 5 Megapiksel f/2.4 diyaframlı macro sensörü şeklinde konumlandırılacak olan bu kameralar, ana modeli ile aynı olacak.

Ön tarafta ana modelde 32 Megapiksellik kamera yer alırken 5G’li sürümde ise 12 Megapiksellik kamera yer verilecek. 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya ve Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan telefonun 500 dolar bandını zorlayacağı söyleniyor.

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