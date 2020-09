Galaxy F41 ile ortaya çıktı: Samsung Galaxy F serisi geliyor!

Samsung Galaxy A'dan Galaxy Z'ye kadar birçok Samsung serisi akıllı telefon bulunuyor. Samsung bu akıllı telefonlarıyla farklı segmentlere ve farklı kullanıcı tiplerine hitap ediyor. Örneğin; Samsung Galaxy Z Fold 2 katlanabilir akıllı telefon segmentinde yer alıyorken, Samsung Galaxy A serisi orta seviye fiyat / performans serisi olarak öne çıkıyor. Fakat Google Play Console'da gözüken bilgiler, Samsung'un yeni bir seri daha oluşturacağını gösterdi. O seri F serisinden başkası değil.

Galaxy F41 adı birçoğumuza yabancı gelmeyecek. Zira, Samsung Hindistan resmi sitesinde Samsung Galaxy F41 adında bir akıllı telefonun özelllikleri ortaya çıkmıştı. Bu sızıntının üzerinden 24 saat geçmeden Samsung Galaxy F41, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Bunun dışında sızıntı kaynağı Ishan Agarwal da Samsung Galaxy F41 adında dikkat çeken bir paylaşım yaparak, telefonun şemalarını yayınladı.

Galaxy F41'in sızdırılan özelliklerine baktığımızda ise bizi Exynos 9611 işlemci karşılıyor. Bunun dışında cihazda 6 GB RAM ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Damla çentik ile geleceği anlaşılan telefonun ön kamerası ise gizemini koruyor. Fakat aynı şeyi arka kameralar için söylemeyeyiz. Zira sızıntılar, Samsung Galaxy F41'in 64 MP çözünürlüğünde ana kamerayla, buna ek olarak ultra geniş açılı bir kamera ile daha geleceğini gösteriyor. Kulaklık girişinin de bu telefonda yer alacağı belirtiliyor. Type-C girişli hızlı şarj da Galaxy F41'in sızdırılan özelliklerinden biri.

Samsung SM-F415F will probably launch with the marketing name 'Galaxy F41'.



First phone of Galaxy F Series & tagline seems to be 'Full On!' for Indian market.



Check out the design in leaked manual below. Always On Display could mean AMOLED Display. USB Type-C Fast charging. https://t.co/XN3QrZ6mJ9 pic.twitter.com/1eKsyg2Akw