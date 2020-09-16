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Galaxy F41 ile ortaya çıktı: Samsung Galaxy F serisi geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy F41 adında yeni bir akıllı telefon Google Play Console'da görüntülendi. Ortaya çıkan iddialara göre Samsung Galaxy F41, Samsung'un yeni F serisi akıllı telefonu olacak. Galaxy F41'in teknik şeması ve bazı özellikleri ise sızdırılmış durumda.

Galaxy F41 ile ortaya çıktı: Samsung Galaxy F serisi geliyor!

Samsung Galaxy A'dan Galaxy Z'ye kadar birçok Samsung serisi akıllı telefon bulunuyor. Samsung bu akıllı telefonlarıyla farklı segmentlere ve farklı kullanıcı tiplerine hitap ediyor. Örneğin; Samsung Galaxy Z Fold 2 katlanabilir akıllı telefon segmentinde yer alıyorken, Samsung Galaxy A serisi orta seviye fiyat / performans serisi olarak öne çıkıyor. Fakat Google Play Console'da gözüken bilgiler, Samsung'un yeni bir seri daha oluşturacağını gösterdi. O seri F serisinden başkası değil.

SAMSUNG GALAXY F41 GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Galaxy F41 adı birçoğumuza yabancı gelmeyecek. Zira, Samsung Hindistan resmi sitesinde Samsung Galaxy F41 adında bir akıllı telefonun özelllikleri ortaya çıkmıştı. Bu sızıntının üzerinden 24 saat geçmeden Samsung Galaxy F41, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Bunun dışında sızıntı kaynağı Ishan Agarwal da Samsung Galaxy F41 adında dikkat çeken bir paylaşım yaparak, telefonun şemalarını yayınladı.

Galaxy F41

SAMSUNG GALAXY F41 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Galaxy F41'in sızdırılan özelliklerine baktığımızda ise bizi Exynos 9611 işlemci karşılıyor. Bunun dışında cihazda 6 GB RAM ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Damla çentik ile geleceği anlaşılan telefonun ön kamerası ise gizemini koruyor. Fakat aynı şeyi arka kameralar için söylemeyeyiz. Zira sızıntılar, Samsung Galaxy F41'in 64 MP çözünürlüğünde ana kamerayla, buna ek olarak ultra geniş açılı bir kamera ile daha geleceğini gösteriyor. Kulaklık girişinin de bu telefonda yer alacağı belirtiliyor. Type-C girişli hızlı şarj da Galaxy F41'in sızdırılan özelliklerinden biri.

Samsung Galaxy F41'in fiyatı ve çıkış tarihi için Samsung'tan herhangi bir açıklama yok. Fakat F serisi akıllı telefonun bu ay içinde duyurulması bekleniyor.

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