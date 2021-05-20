HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy M22, Geekbench’te ortaya çıktı

Galaxy M22, Geekbench’te ortaya çıktı

20.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen haberlere göre Samsung’un haziran ayında farklı pazarlarda Galaxy A22 4G ve Galaxy A22 5G’yi duyurma ihtimali vardı. 

Galaxy M22, Geekbench’te ortaya çıktı

Yakın tarihli bir rapor ise Samsung'un bazı pazarlarda Galaxy F22’yi A22 4G’nin olarak piyasaya sürebileceğini iddia etti. Şimdi, yeni görülen bir Geekbench listesi, Samsung’un Galaxy M22 adlı bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Liste, telefonun A22 4G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini ortaya çıkarıyor.

SAMSUNG GALAXY M22 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Galaxy A22 4G’nin 6 GB RAM ile donatılacağı söylenirken, görünen Geekbench listesi M22'nin 4 GB RAM’e sahip olduğunu ortaya koyuyor. Cihaz, Android 11 OS ile önceden yüklenmiş gibi görünüyor. Telefonun Geekbench’te listelenmesi, şirketin telefonu tanıtmadan önce performansını dahili olarak test ettiğini gösteriyor.

Galaxy M22

Galaxy M22’nin özelliklerinin çoğunu Galaxy A22 4G’den ödünç alması muhtemel. Galaxy A22 için çıkan söylentilerin arasında, telefonun 60 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olduğu iddiası var. Ayrıca telefonun 15W şarj desteği ile 5.000 mAh pil barındırması bekleniyor.

Telefonun arka panelinin 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi ile donatıldığı söyleniyor. Bunun yanı sıra 13 megapiksellik bir ön kameraya sahip olabilir.

Samsung Galaxy A22 5G onay aldıSamsung Galaxy A22 5G onay aldı

İlgili haberlerde Dimensity 700 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Telefonun Samsung’un en ucuz 5G telefonu olarak görücüye çıkması olası görülüyor.

Huawei’den yeni oyun monitörü MateView

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Samsung'tan ABD'ye çıkartma!Samsung'tan ABD'ye çıkartma!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap

Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.