Galaxy M22, Geekbench’te ortaya çıktı

Yakın tarihli bir rapor ise Samsung'un bazı pazarlarda Galaxy F22’yi A22 4G’nin olarak piyasaya sürebileceğini iddia etti. Şimdi, yeni görülen bir Geekbench listesi, Samsung’un Galaxy M22 adlı bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Liste, telefonun A22 4G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini ortaya çıkarıyor.

SAMSUNG GALAXY M22 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Galaxy A22 4G’nin 6 GB RAM ile donatılacağı söylenirken, görünen Geekbench listesi M22'nin 4 GB RAM’e sahip olduğunu ortaya koyuyor. Cihaz, Android 11 OS ile önceden yüklenmiş gibi görünüyor. Telefonun Geekbench’te listelenmesi, şirketin telefonu tanıtmadan önce performansını dahili olarak test ettiğini gösteriyor.

Galaxy M22’nin özelliklerinin çoğunu Galaxy A22 4G’den ödünç alması muhtemel. Galaxy A22 için çıkan söylentilerin arasında, telefonun 60 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olduğu iddiası var. Ayrıca telefonun 15W şarj desteği ile 5.000 mAh pil barındırması bekleniyor.

Telefonun arka panelinin 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi ile donatıldığı söyleniyor. Bunun yanı sıra 13 megapiksellik bir ön kameraya sahip olabilir.

İlgili haberlerde Dimensity 700 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Telefonun Samsung’un en ucuz 5G telefonu olarak görücüye çıkması olası görülüyor.

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